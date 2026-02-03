Son dönemde ünlü isimlerin yaptığı harcamalar gündem olmaya devam ederken, ortaya çıkan yeni bir trend şaşkınlık yarattı. Oyuncu, şarkıcı ve futbolculardan oluşan birçok ünlü ismin, evlerindeki giyinme dolaplarını düzenletmek için profesyonel stilistlerden hizmet aldığı öğrenildi. Bu hizmet için ödenen rakamların 50 bin TL’den başlayıp 150 bin TL’ye kadar çıktığı belirtiliyor.

OYUNCU DA VAR, FUTBOLCU DA

Sabah gazetesinde yer alan habere göre, oyuncu Hande Erçel, kardeşi Gamze Erçel, oyuncu Pelin Akil, şarkıcı Merve Özbey ile futbol dünyasından Nuri Şahin ve Cenk Tosun gibi isimler, gardırop düzenleme hizmeti alan ünlüler arasında yer alıyor. Ünlülerin bu hizmete yönelmesi, lüks harcamalar tartışmasını yeniden yarattı.

GARDIROP DÜZENLEME SİSTEMİ NASIL İŞLİYOR?

Profesyonel gardırop düzenleyicileri, dolabın büyüklüğüne ve eşya yoğunluğuna göre ünlülerle 50 ila 150 bin TL arasında anlaşma sağlıyor. Belirlenen günde eve gelen stilistler;

-Kıyafetleri renk ve kullanım sıklığına göre ayırıyor,

-Kombin önerileri hazırlıyor,

-Hangi parçanın neyle giyileceğine dair stil danışmanlığı veriyor.

-Bazı hizmet paketlerinde sezonluk alışveriş listesi ve özel davet kombinleri de yer alıyor.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKTİ

Ünlülerin gardırop düzeni için bu kadar yüksek bedeller ödemesi sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Pek çok kullanıcı, artan hayat pahalılığına dikkat çekerek yapılan harcamaları eleştirirken, bazıları ise bu hizmeti “lüks ama pratik” olarak değerlendirdi.