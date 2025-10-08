Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sigara bile içmeyen biri olarak rahatça söyleyebilirim ki uyuşturucu kötü bir şeydir, beyni kemirir, düşünme yeteneğini köreltir" ifadelerini kullanan Gani Müjde bu sabah ünlülere yönelik gerçekleştirilen operasyon için şunları kaydetti:

"MÜCADELEYE BARONLARDAN BAŞLAMAK GEREK SANIRIM"

"Sanatçıların, yaratıcı beyinlerin uyuşturucu maddelerden uzak durması gerektiğini gittiğim her seminerde söylerim. Ama uyuşturucu baronları, uyuşturucu satıcıları dışarıda cirit atarken ünlüler diye bu insanlara itibar operasyonu yapmak işe yarasaydı öncekiler işe yarardı. Mücadeleye limanlardan ve baronlardan başlamak gerek sanırım."

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu'nun yürüttüğü soruşturma kapsamında; haklarında uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçundan soruşturma başlatılan ve kamuoyunca tanınan kişilere yönelik bir operasyon düzenlendi.

Aralarında Dilan Polat ve Engin Polat'ın da olduğu 12 ünlü isim İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Ünlüler kan örneğinin alınmasının ardından serbest bırakılacak.