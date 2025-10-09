İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu’nun yürüttüğü soruşturma kapsamında, haklarında "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçundan işlem başlatılan ve kamuoyunca tanınan isimlere yönelik operasyon düzenlendi.

Sabah saatlerinde Jandarma ekipleri tarafından evlerinden alınan 19 ünlü isme yönelik AKP'den ilk değerlendirme geldi.

Gün boyu haklarındaki iddialar üzerinden haberlere konu olan isimlerin lekelenmeme hakkını vurgulayan AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, uyuşturucuyla mücadelede hukuk ve insan onurunun korunması gerektiğini belirtti.

"İTİBAR SUİKASTİ YAPILIYOR"

CHP’li Murat Emir, Genel Kurul’da yaptığı konuşmada, son dönemde bazı sanatçılara yönelik uyuşturucu operasyonlarının, iktidarın muhalif sesleri susturma çabasının bir parçası olduğunu öne sürdü.

Emir, gözaltına alınan isimlerin daha önce Saraçhane’de Ekrem İmamoğlu’na destek veren sanatçılar arasında bulunduğuna dikkat çekerek şunları söyledi:

“Sabahın bir vakti sanatçılara operasyon yapılıyor. İddia uyuşturucu kullanmak. Ama bakıyoruz, bu kişiler Saraçhane’deki eylemlere katılmış, İmamoğlu’na destek vermiş. Bu, muhalefeti sindirme girişimidir.”

Yeni doğum yapmış oyuncu Meriç Aral Keskin’in gözaltına alınmasına da tepki gösteren Emir, “Hamile ya da yeni doğum yapmış bir kadına böyle muamele edilmesi kabul edilemez” dedi.

"LEKELENMEME HAKKI GÖZETİLMELİ"

CHP’li Emir’in sözleri üzerine söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, uyuşturucuyla mücadelede hukuk ve insan onurunun korunması gerektiğini belirtti.

Zengin, her bireyin lekelenmeme hakkına sahip olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

“Uyuşturucuyla ilgili yürütülen soruşturmalar, kim olursa olsun, lekelenmeme hakkı korunarak yapılmalıdır. Bu, hukuki güvenliğin ve insan onurunun bir gereğidir.”

Zengin ayrıca, soruşturmaların kamuoyunda kişilerin itibarı zedelenmeden yürütülmesinin önemine dikkat çekti.