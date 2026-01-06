İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca ünlü isimlere yönelik düzenlenen operasyonda yeni gelişme yaşandı. Soruşturma çerçevesinde Adli Tıp Kurumu'nda saç ve kan örnekleri alınan isimlerin test sonuçları belli oldu. Edinilen bilgiye göre; oyuncular Melisa Döngel, Ezgi Eyüboğlu ve Mümine Senna Yıldız ile aynı soruşturmadan tutuklu bulunan Cihan Şensözlü'nün uyuşturucu testi pozitif çıktı. TAHLİLDEN 'KOKAİN' ÇIKTI Melisa Döngel, Ezgi Eyüboğlu ve Mümine Senna Yıldız'ın Adli Tıp Kurumu'nca alınan örneklerde 'kokain' maddesi pozitif çıktı. İKİ İSİM NEFATİF Oyuncu İrem Sak'ın ve sosyal medya fenomeni "Danla Biliç" olarak bilinen Damla Aktepe'nin test sonucu ise negatif çıktı.

