İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında Aleyna Tilki, Danla Bilic ve İrem Sak, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı.
AYRINTILAR GELİYOR...
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında Aleyna Tilki, Danla Bilic ve İrem Sak, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı.
www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.