İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 'uyuşturucu madde veya uyarıcı madde kullanmak' suçundan İrem Derici, Kaan Yıldırım, Berrak Tüzünataç, Duygu Özaslan, Deren Talu, Derin Talu, Mert Yazıcıoğlu, Demet Evgar, Zeynep Meriç Aral Keskin, Ziynet Sali, Metin Akdülger, Ceren Moray, Dilan Polat ve Engin Polat'ın da aralarında olduğu isimler hakkında soruşturma başlattı.

Dün sabah erken saatlerde ifade vermeleri için evlerinden alınan ünlü isimler, İl Jandarma Komutanlığı’na götürüldü. Burada ifade işlemi tamamlanan ünlüler, kan, idrar ve saç örneklerinin alınması için önce Adli Tıp Kurumu’na ardından da sağlık kontrolü için Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde götürüldü. Daha sonra tekrardan İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’na getirilen ünlülerden işlemleri tamamlanan isimler serbest bırakıldı.

"ALNIM ANA SÜTÜM KADAR AK"

Serbest kaldıktan sonra bir basın açıklaması yapan şarkıcı İrem Derici, şunları söyledi:

"Sabah o şekilde alınmak beni üzdü. Bir telefonla saç ve kan örneğimi verecek kadar açık bir kadınım. Hepinizden çok bu sonuçları ben bekliyorum. Alnım ana sütüm kadar ak. Bu uyuşturucu denen bela yakınımdan bile geçemez. Hiçbir suçlamayı kabul etmiyorum. Başka hastanede ne olur ne olmaz diye saç ve kan örneği vereceğim. Tertemiz sonuçları gerekirse mahalle mahalle, sokak sokak dolaşıp, paylaşacağım. Jandarma ekibini konserime davet ettim, gelecekler. Müzikle bugünleri unutacağız."

Şarkıcı Hadise, Instagram'dan yaptığı paylaşımda, "Ben de sizin kadar şaşkınım" dedi.

"OLANLARA İNANAMIYORUM"

Sessizliğini bozan isimlerden biri de Duygu Özaslan oldu. Ünlü fenomen, Instagram hesabından yaptığı açıklamada yaşadığı şaşkınlığı şu sözlerle dile getirdi:

"Bugün kendimi nedenini ve nasılını asla anlayamadığım bir gündemde buldum. Hiçbir zaman böyle şeylere ilgim olmadı, asla olamaz. Olanlara inanamıyorum. Zor bir gündü. Şimdi evimdeyim. Tüm bu süreçte yanımda olan herkese, tüm dostlarıma teşekkür ederim."