İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve bugüne kadar 23 kişinin tutuklandığı uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme yaşandı.

İkinci dalgada gözaltına alınanlardan 15'i, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

Gözaltına alınan 17 kişiden 12’si tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilirken, 4 kişi hakkında adli kontrol talebinde bulunuldu. Bir kişi ise savcılıktan serbest bırakıldı.

12 KİŞİ TUTUKLANDI

Aralarında Miss Türkiye 2016 güzeli Buse İskenderoğlu, Kütüphane isimli işletmenin sahibi olduğu belirtilen Yılmaz Efe ve sosyal medya fenomeni Zohaer Majhadi’nin de bulunduğu toplam 12 kişi tutuklandı.

'The Bacım' lakaplı internet sayfasının yöneticisi Şebnem İnan’ın da aralarında bulunduğu dört kişi de adli kontrolle serbest bırakıldı.

Muhammed Zeki Gökay da savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Tutuklananlar:

Dilara Ege Çevik Buse İskenderoğlu Tuğrul Bey Aran Zohaer Majhadi Yılmaz Efe Cengiz Can Atasay Resul Arslan Burak Güngörmedi Ömer Can Kılınç Yasin Burak Becek Cihan Güler Rabia Karaca

Adli kontrol verilenler:

Şebnem İnan Nilay Didem Klavuz Rabia Yaman Emrah Gençer