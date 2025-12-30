İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve bugüne kadar 23 kişinin tutuklandığı uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme yaşandı.
İkinci dalgada gözaltına alınanlardan 15'i, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.
Gözaltına alınan 17 kişiden 12’si tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilirken, 4 kişi hakkında adli kontrol talebinde bulunuldu. Bir kişi ise savcılıktan serbest bırakıldı.
12 KİŞİ TUTUKLANDI
Aralarında Miss Türkiye 2016 güzeli Buse İskenderoğlu, Kütüphane isimli işletmenin sahibi olduğu belirtilen Yılmaz Efe ve sosyal medya fenomeni Zohaer Majhadi’nin de bulunduğu toplam 12 kişi tutuklandı.
'The Bacım' lakaplı internet sayfasının yöneticisi Şebnem İnan’ın da aralarında bulunduğu dört kişi de adli kontrolle serbest bırakıldı.
Muhammed Zeki Gökay da savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
- Tutuklananlar:
- Dilara Ege Çevik
- Buse İskenderoğlu
- Tuğrul Bey Aran
- Zohaer Majhadi
- Yılmaz Efe
- Cengiz Can Atasay
- Resul Arslan
- Burak Güngörmedi
- Ömer Can Kılınç
- Yasin Burak Becek
- Cihan Güler
- Rabia Karaca
- Adli kontrol verilenler:
- Şebnem İnan
- Nilay Didem Klavuz
- Rabia Yaman
- Emrah Gençer
SORUŞTURMA
İstanbul'da 28 Aralık’ta İstanbul genelinde eğlence mekanları ve otellerin olduğu toplam 34 işletmeye eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.
Operasyonlar kapsamında; rapçi Ege Karataşlı, Miss Türkiye 2016 güzeli manken Buse İskenderoğlu, Ali Baran Süzer, Burak Güngörmedi, Resul Arslan, Emrah Gencer, Ömer Can Kılıç, sanal medyada ‘thabacim’ lakabıyla tanınan Şebnem İnan, sosyal medya fenomeni Nilay Didem Kılavuz, Yasin Burak Becek, Dilara Ege Çevik, Tuğrulbey Aran, Rabia Karaca, Cengican Atasoy, Cihan Güler, Rabia Yaman, Zohaer Majhad ile işletmeci Bahri Güneş ve Ahmet Çalışkan gözaltına alınmıştı.
İfade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen üç şüpheliden rapçi Ege Karataşlı çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanırken, Ali Baran Süzer ile Bahri Güneş'e ise 'Yurtdışına çıkış yasağı' ve imza atma şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmıştı.