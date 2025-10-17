İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kamuoyunca tanınan kişilere yönelik düzenlenen operasyonda yeni gelişme yaşandı.

Operasyon çerçevesinde saç ve kan örnekleri alınan isimlerin test sonuçları belli oldu.

Buna göre testleri alınan 19 kişiden sekiz kişinin testinin pozitif olduğu tespit edildi.

KİMLERİN TESTİ POZİTİF ÇIKTI?

Testi pozitif çıkan isimlerin Dilan Polat, Derin Talu, Deren Talu, Birsen Berrak Tüzünataç, Birce Akalay, Kubilay Aka, Metin Akdülger, Kaan Yıldırım olduğu öğrenildi.

7 ÜNLÜNÜN TESTİ TEMİZ

Herhangi bir madde tespit edilemeyen ünlülerin ise Hadise, Özge Özpirinçci, Duygu Özaslan, Demet Evgar, Mert Yazıcıoğlu, Zeynep Meriç Aral, Ceren Moray olduğu öğrenildi.