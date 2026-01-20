İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen uyuşturucu soruşturması sürüyor.
Soruşturma kapsamında Hürriyet gazetesi magazin yazarı ve TV8'deki "Gel Konuşalım" programı yorumcusu Mehmet Üstündağ gözaltına alındı. Üstündağ'ın işlemleri devam ediyor
İBRAHİM BARUT GÖZALTINDA
Abdi İbrahim'in sahibi Nezih Barut'un oğlu İbrahim Barut da gözaltına alındı.
Sosyal medya ünlüsü Bilal Hancı da gözaltına alınanlar arasında...
(İbrahim Barut - Nezih Barut)
Toplam 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı; bunlardan 4’ü yakalanırken, 3’ünün yurt dışında olduğu belirlendi.
Gözaltına alınanlar:
-Bilal HANCI
-Mehmet ÜSTÜNDAĞ
-Abdullah GENÇAL
-İbrahim BARUT
'CİHANNA' DA HÜRRİYET YAZARIYDI...
Hürriyet köşe yazarı Cihan Şensözlü, “Cihanna” lakabıyla biliniyor, yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra tutuklanmıştı.