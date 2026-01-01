İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında 34 mekâna operasyon düzenlenmiş, 17 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Savcılık işlemlerinin ardından Miss Türkiye 2016 güzeli manken Buse İskenderoğlu, Les Benjamins direktörü Zohaer Majhadi, Suma Han sahibi Cengiz Can Atasoy, Kütüphane işletmecisi Yılmaz Efe’nin de aralarında bulunduğu 12 şüpheli tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Sosyal medya fenomenleri Şebnem İnan, Nilay Didem Kılavuz, Rabia Yaman ve Emrah Gencer ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI BİRER "MASKE"

Sabah'ta yer alan habere göre, savcılığın sevk yazısında, soruşturmanın toplumun genel ahlakı ile aile ve toplum düzeninin korunması amacıyla başlatıldığı vurgulandı.

Uzun süreli çalışmalar ve toplanan deliller sonrası operasyon aşamasına geçildiği, soruşturmanın ayrıntılı şekilde sürdüğü belirtildi.

Yazıda, sosyal medyada “influencer” ya da tanınmış kişi olarak bilinen şüphelilerin paylaşımlarının ve yaşam tarzlarının suçları gizlemeye veya suç işlemeye hizmet ettiği tespitine yer verildi. Şüpheliler suçlamaları kabul etmezken, kuvvetli suç şüphesinin oluştuğu kaydedildi.

Cengiz Can Atasoy, Buse İskenderoğlu, Tuğrulbey Aran ve Zohaer Majhadi “fuhşa teşvik, aracılık veya yer temini” suçundan; Dilara Ege Çevik ve Yılmaz Efe “uyuşturucu kullanımını kolaylaştırmak” suçundan tutuklandı.

Rabia Karaca, Yasin Burak Becek, Cihan Güler, Ömer Can Kılıç, Burak Güngörmedi ve Resul Arslan da uyuşturucu ve fuhuş suçlarından cezaevine gönderildi.