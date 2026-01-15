Son dakika: Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda voleybolcu Derya Çayırgan'ın da içinde olduğu 18 kişi gözaltına alındı. Avukat Hüseyin Ersöz, "Ayrım neye göre yapılıyor, bu soruşturma süreçlerine insanlar hangi kıstasa göre dahil edildiği yönünde birtakım şüpheleri de beraberinde getirdi. En nihayetinde mesele döndü dolaştı tekrar Ekrem İmamoğlu'na geldi" dedi.

SÖZCÜ TV İstihbarat Şefi Muratcan Altuntoprak, "Ünlülere yönelik operasyon var. Henüz İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan resmi açıklama gelmese de emniyet kaynakları gözaltını doğruluyor. Bu bağlamda da Derya Çayırgan'ın da aralarında olduğu toplamda 13 isim gözaltına alındı. 13 isimden bazılarının 'torbacı' olarak tabir edilen isimler olduğuna dair iddialar söz konusu. Gece saatleri itibariyle operasyonun yapıldığı belirtildi. Çayırgan'ın ismi gözaltına alınan ve tutuklananların arasında geçiyordu" dedi.

Çayırgan'ın ismi Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun da kiralık olarak kullandığı belirtilen özel jetine bindiğine yönelik ifadelerde iddialar söz konusuydu.

"MAGAZİNSEL KONULARIN İÇİNDE KENDİMİZİ BULDUK"

SÖZCÜ TV Para Politika ve Hayat programına katılan avukat Hüseyin Ersöz, "Magazinsel, sansasyonel konuların içinde kendimizi bulduk. Güncel siyaseti konuştuğumuz bir yerden bir anda hukuk ekseninde gündeme aniden geçiyorsunuz." dedi.

Ersöz, "8 Ekim tarihinde bu soruşturma süreçleri başladı. İddianame hazırlandı, mahkemeye sunuldu. Sonrasında bu uyuşturucu operasyonlarının başladığına şahit olmaya başladık. Gözaltına benzer bir işlemle zorla getirme adı verilen işlemle getirildiğine şahit olduk. Sonraki süreçte birbiriyle bağlantılı ya da bağlantısız çok sansasyonel veya magazinsel olarak nitelendirebileceğimiz soruşturma süreçlerinin arka arkaya geldiğini gördük. Bunların merkezinde ya uyuşturucu vardı ya da fuhuş iddiaları vardı" diye konuştu.

"MESELE DÖNDÜ DOLAŞTI İMAMOĞLU'NA GELDİ"

Ersöz şu ifadeleri kullandı:

Ayrım neye göre yapılıyor, bu soruşturma süreçlerine insanlar hangi kıstasa göre dahil edildiği yönünde birtakım şüpheleri de beraberinde getirdi.

En nihayetinde mesele döndü dolaştı tekrar Ekrem İmamoğlu'na geldi.

Kişilerle ilgili idrar, kan, saç örnekleri alınıyor, uyuşturucu kullanıp kullanmadıklarına dair Adli Tıp'tan birtakım tahlil sonuçları, analizler geliyor. Bunlar aslında kişilerin özel hayatlarını ilgilendiren mahiyette. Bu bilgilerin korunması gerekirken bazı gazeteciler tarafından bu bilgilerin paylaşıldığını görüyoruz.

Bazı gazeteciler el konulan telefonlardan görüntüleri sosyal medya hesaplarından ya da internet sitelerinden paylaşmaya başladı.

Son iki gündür özellikle bu soruşturma sürecinde gündemde olan mesele sayın Ekrem İmamoğlu'nun seçim döneminde kullanmış olduğu jet ve bu jetin içinde partiler iddia ediliyor.

"MAGAZİNSEL ŞEYLER İBB DOSYASINA BAĞLANTILI HALE GETİRİLDİ"

Hukukta bir kavram vardır, hayatın olağan akışına uygun kavramı vardır. Siz uçağın içerisindesiniz partiler veriyorsunuz, sözde o ki uyuşturucu kullanılıyor, eskort çağrılıyor, ünlü simaların olduğu konuşuluyor. İnsanların ilgisini çekecek magazinsel şeyler İBB dosyası ile bağlantılı hale getirildi. Bu konuyla ilgili iki isim öne çıktı. Bunlardan bir tanesi Murat Gülibrahimoğlu diğeri de Fatih Keleş.

Gökhan Günaydın, "İmamoğlu'nun tüm mal varlığını MASAK saptadı ve bunlar içinde bir özel jet yok." dedi.