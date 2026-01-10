Ertan Aksoy’un kurucusu olduğu Aksoy Araştırma, son kamuoyu araştırmasının sonuçlarını yayımladı. Ankette katılımcılara yöneltilen “Uyuşturucu operasyonlarını nasıl değerlendiriyorsunuz?” sorusuna verilen yanıtlar dikkat çekti.

Anket sonuçlarını değerlendiren SÖZCÜ TV Ana Haber sunucusu Özlem Gürses, uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen operasyonların kamuoyunda büyük ölçüde hukuki zeminde görüldüğünü belirtti. Buna göre, katılımcıların yüzde 52,6’sı operasyonların “hukuki” olduğunu ifade ederken, yüzde 14,2’si “siyasi bir operasyon” olduğu görüşünü dile getirdi. “Hem hukuki hem siyasi” değerlendirmesini yapanların oranı ise yüzde 29,6 oldu. Gürses, toplumun önemli bir kesiminin son narkotik operasyonları tamamen suça yönelik ve hukuki nitelikte gördüğünü vurguladı.

Anket, siyasi parti seçmenlerine göre dağılımda da dikkat çekici sonuçlar ortaya koydu. AK Parti seçmenlerinin yüzde 77,5’i uyuşturucu operasyonlarını hukuki bulduğunu belirtirken, CHP seçmenlerinin yüzde 26,3’ü operasyonları hukuki olarak değerlendirdi. CHP’lilerin yüzde 50’si ise operasyonların hem hukuki hem siyasi olduğu görüşünü paylaştı. DEM Parti seçmenlerinin yüzde 57,1’i operasyonların hukuki olduğunu ifade ederken, MHP seçmenlerinin yüzde 90’ı uyuşturucu operasyonlarını hukuki bulduğunu dile getirdi.