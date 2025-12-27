İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın uyuşturucu ve fuhuşa yönelik soruşturmasında gözaltına alınan 20 kişiden, tutuklama talebiyle adliyeye sevk edilen 17’si tutuklandı.

TUTUKLANAN İSİMLER BELLİ OLDU

Halk TV’nin aktardığına göre; FLO Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Uğur Ziylan, MOMO’nun sahibi Hamdi Burak Beşer, menajer Müzeyyen Karakan, model Melisa Fidan Çalışkan, “Nuran Sultan” olarak bilinen dansöz Nuran Çokçalışkan, gece kulübü işletmecisi Uğur Can Peker, işletmeciler Semavi ve Ercan Siverek, influencer Yılmaz Burak Bozkurt, Murat Can Şirin, Yağmur Uçkun, Erdi Çetin, İhsan Aygün, Ozan Kılıç, Esra Yoldaş Balcı, Atilla Aydın ve Işıl Işık tutuklandı.

SUÇLAMALAR NELER?

Başsavcılığın soruşturmasında şüpheliler hakkında; “uyuşturucu madde imal ve ticareti”, “uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak için özel yer, donanım veya malzeme sağlamak, kullananların yakalanmalarını zorlaştıracak önlemler almak”, “kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da kullanmak” ve “fuhşa teşvik ve aracılık” suçlarından işlem yapıldığı bildirildi.