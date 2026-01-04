İstanbul Kadıköy’de ünlü şarkıcı, futbolcu ve yatırımcıların dolandırıldığı lüks oto galerisine operasyon düzenledi. Polis ekipleri, çok sayıda ismi 11 milyar lira dolandırarak yurt dışına kaçtığı belirtilen Şahin Çolak’ın sahibi olduğu S Class Oto Galerisi’ndeki otomobillere el koydu.

TEK TEK İNCELENDİ

Polis ekipleri, uzun süredir kapalı olan Bağdat Caddesi’ndeki galeride inceleme yaptı. Lüks ato galeride bulunan araçlar tek tek kontrol edildi. Yapılan çalışmaların ardından kime ait olduğu belirlenen otomobiller sahiplerine teslim edilirken diğerleri yediemin otoparkına götürüldü.

SAHİPSİZ ARAÇLAR OTOPARKA

Polisin, galeri sahibi Çolak’ın bulunması için çalışması sürerken, yediemin parkına çekilen otomobillerin kime ait olduğu tespit edilmeye çalışılıyor. İddialara ilişkin çok sayıda mağdurun savcılığa suç duyurusunda bulunduğu, soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüldüğü öğrenildi.