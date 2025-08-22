Mesut Adlin isimli fotoğrafçının, Instagram üzerinden yaptığı mesajlaşmalar sosyal medyada ifşa oldu. Yayınlanan mesajlarda Adlin’in reşit olmayan biriyle ısrarlı bir şekilde konuşmaya çalıştığı öne sürüldü. Haberin gündeme bomba gibi düşmesinin ardından Manifest grubu Mesut Adlin ile yapacakları çekimleri iptal ettiklerini duyurdu.

'YANLIŞI SAVUNACAK DEĞİLİZ'

Manifest grubunun ardından Adlin’in arkadaşı Tolga Akış “Sektörün tümüyle bir şekilde iletişim halindeyiz ama hiç kimsenin yanlışını savunacak değiliz. Bu sektörde de tüm ülkede de değişmesi gereken çok şey var” dedi.

MESUT ADLİN’DEN JET HIZINDA AÇIKLAMA

Hakkında çıkan iddiaların ardından Mesut Adli sosyal medya hesabından şu açıklamada bulundu:

“Hakkımda yapılan paylaşımlarla ilgili olarak kendi durumumu açıklamak istiyorum. Öncelikle yaşı uygun olmayan biriyle bir iletişimim söz konusu olamaz. Bahsi geçen konuşmada da karşımdakinin yaşını öğrendiğimde iletişimi kesip, takipten çıkıyorum. Bu kişi özellikle kesilmiş ve çok daha sonraki konuşmamız sanki devamlıymış gibi eksik iletilmişim gibi yansıtılmış. Bu ciddi bir yanıltmadır.

Öne sürülen diğer iddialara dair de şunu belirtmek isterim: Hayatım boyunca kimseye rızası dışında bir ısrarım olmadı, olamaz da. Hayır cevabı aldığım hiç kimseyi asla bir şeye zorlamadım; hem kişisel hayatımda hem de ilişkilerimde sınır ve rıza konusuna her zaman özen gösterdim, bundan sonra da göstereceğim. Kadın beyanının esasının ve toplumsal hassasiyetin farkındayım. Böyle bir konuyla anılmak dahi benim için son derece üzücü ve yıpratıcı. Herkesten böyle bir konuyla gündeme geldiğim için özür dilerim.”