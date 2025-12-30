İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında, iki gün önce de yine geniş çaplı bir operasyon düzenlendi. 34 işletmeye eş zamanlı baskın yapıldı.

Aralarında Amaya, Bebek Otel, Taksim Club IQ, Kastel Elektro Müzik ve Suma Han'ın da bulunduğu çok sayıda işletmede yapılan denetimlerde çeşitli suç unsurları tespit edildi.

Kokain, skunk, likit esrar, uyuşturucu kullanma aparatları ile birlikte ruhsatsız silah, şarjör ve fişeklere el konuldu.

Aralarında ünlü isimlerin de bulunduğu 19 kişinin gözaltına alındığı açıklandı.

Tutuklanan Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy ile birlikte adı anılan Kütüphane adlı gece kulübünün işletmecisi Yılmaz Efe'nin de gözaltına alınanlar arasında olduğu ve bugün adliyeye sevk edildiği öğrenildi.

Kütüphane'nin diğer işletmecisi Yaşar Koz da gözaltına alınmış, ancak ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı.

BASKIN DÜZENLENMİŞTİ

Mehmet Akif Ersoy'un tutuklandığı soruşturmada ifade veren tanıklar, Ersoy ile birlikte Kütüphane'de uyuşturucu kullandıklarını öne sürmüştü.

Narkotik ekipleri, alınan ifadelerin ardından ünlülerin uğrak mekanı olan Kütüphane'ye gece yarısında narkotik köpekleriyle birlikte baskın düzenlemişti.