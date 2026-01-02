Uyuşturucu soruşturmasında tutuklanan Les Benjamins markasının direktörü Zohaer Majhadi ifadesinde, firari iş insanı Kasım Garipoğlu’nun Boğaz’daki yalısında düzenli olarak uyuşturucu partileri yapıldığını ileri sürdü.

TEK TEK İSİM VERDİ

Majhadi, bu partilere dünyanın dört bir yanından katılım sağlandığını belirterek şu iddiaları paylaştı: Kasım Garipoğlu, Burak Ateş ve Şeyma Subaşı’nı tanıdığını söyleyen Majhadi, “Bu şahıslar uyuşturucu madde kullanırlar ve büyük çaplı organizasyonlar düzenlerler”

‘HEPSİ ARKADAŞIM’

12 yıldır Türkiye’de yaşadığını ve çok çalıştığını belirten Majhadi, uyuşturucu ticareti yapmadığını, söz konusu isimlerin sadece arkadaşı olduğunu savundu.

Hakkında yakalama kararı verilen ve yurt dışında olduğu tespit edilen Kasım Garipoğlu’nun ‘uyuşturucu ve seks partilerinin düzenlendiği’ iddia edilen yalısı görüntülendi. Yalının havuzuna yazılan ‘Divine Circus’ ifadesinin, iki haftada bir düzenlenen partilere giriş için kullanılan bir şifre olduğu öne sürüldü.

ŞOFÖRÜ DE İFŞA ETTİ

Savcılık tarafından yapılan incelemelerde, Hayyam Garipoğlu’nun oğlu ve Münevver Karabulut cinayetinin faili Cem Garipoğlu’nun amca çocuğu olan Kasım Garipoğlu’nun sahibi olduğu yalıda 15 günde bir uyuşturucu ve seks içerikli partiler düzenlendiği tespit edildi, ifadelerle de doğrulandı. Kasım Garipoğlu’nun şoförünün itiraflarıyla deşifre olan Yeniköy’deki yalıda verilen uyuşturucu partileri, magazin dünyasının ünlü isimleri de katılıyordu.

HEDONİZM* GÖNDERMESİ

Hedonizm; yaşamın amacını haz ve zevk arayışı olarak tanımlayan felsefi ve kültürel bir yaklaşım. Kutsal anlamına gelen ‘divine’ ile sirk anlamındaki ‘circus’un birleşimi, kendini üstün görmenin bir tanımı olarak nitelendiriliyor. Akım 90’ların başında New York gece hayatında başladı.

‘Camiada kalmak için görünmek zorundaydım’

Operasyon kapsamında tutuklanan ve partilerin demirbaşlarından sayılan Buse İskenderoğlu, avukatı aracılığıyla yaptığı savunmada, bu camiada geçimini sağlayan kişilerin ilişkilerini korumak adına bu tarz partilerde “görünmek zorunda kaldığını” ifade etti.

GEREKÇE AYNI

Soruşturmanın en dikkat çeken noktalarından biri, ünlü isimlerin bu partilere katılım gerekçesi olarak “sosyal çevre ve iş ilişkilerini koruma” zorunluluğunu öne sürmesi oldu. Sosyal statülerini korumak isteyen isimler partilere her şeyi göze alarak katılıyor. İstanbul Emniyeti’nin bu ifşalar doğrultusunda soruşturmayı genişletmesi ve yeni operasyonların yapılması bekleniyor.

Pandemide bile partilerdeydi...

Pandemi sürecinde de yalı partilerine katıldığı ortaya çıkan Buse İskenderoğlu, “Abartıyorsunuz bunda ne var” demişti.

Yat partisi olay olmuştu

Kasım Garipoğlu’nun geçtiğimiz yaz Haziran ayında Göcek’te özel yatında verdiği parti büyük tepki almıştı. Gündüz vakti kıyıya yakın demirleyen yattan yansıyan son derece ahlak dışı görüntüler öfke yaratmıştı.

‘Her şeyi anlatacağım’

Müzüğinden çok astral seyahat iddialarıyla konuşulan ve son olarak ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan Yusuf Güney’in uyuşturucu testi pozitif çıktı. Saç örneğinde kokain izi tespit edildi.

Şarkıcı Güney karara sosyal medyadan tepki gösterdi. Yusuf Güney, paylaşımında şunları söyledi:

“Zavallısınız, nasıl bir oyunun içinde olduğunuzu göremeyecek kadar körsünüz. Şimdi konuşma sırası bende… Her şeyi anlatacağım. Utanılacak bir şey yapmadım. Dönen dolaplarda, topluluk olarak geldiğimiz son noktayı da çok iyi biliyorsunuz”

Şifreler verildi, yeni isimler deşifre olacak

Uyuşturucu soruşturmasında şüphelilerden 13’ü cep telefonu şifrelerini savcılıkla paylaştı. Cep telefonları titizlikle incelenecek, bununla birlikte uyuşturucu partilerine katılan, bugüne kadar ortaya çıkmayan çok sayıda ünlü ismin de deşifre olması bekleniyor.

‘BURNU BEYAZDI’

Habertürk’ün eski Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy’un tutuklandığı ünlü isimlere yönelik uyuşturucu soruşturmasında yeni bir ifade ortaya çıktı. ‘Tanık’ sıfatıyla ifade veren genç kadın Mehmet Akif Ersoy ve Ahmet Göçmez’le aralarında geçenleri anlattı. Geçtiğimiz günlerde narkotik ekiplerinin baskınına uğrayan Etiler’deki gizliliğiyle ünlü ‘Kütüphane’ isimli gece kulübünün tuvaletinde uyuşturucu içildiğini söyleyen tanık, “Mekanda çok fazla ünlü isim vardı.

Ben story çekmek istedim. Bodyguardlar geldi. Telefonumdan görüntüleri sildirdiler. Akif, ‘Bu bizden’ deyince bodyguardlar beni bıraktılar.

Ahmet lavabodan geldikten sonra burnunun kenarında beyazlık olduğunu gördüm. Ahmet’i uyardım. Ahmet de temizledi” dedi.