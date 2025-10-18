İstanbul başsavcılığı, uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmaktan soruşturma başlatmış, 8 Ekim sabahı erken saatlerde 19 ünlü ismi evinden almıştı.

Savcılık o gün herhangi bir gözaltı kararı bulunmadığını bildirdi. Ünlülerin ifadeleri ve kan örneğinin alınmasının ardından bırakılacağını açıkladı.

19 ismin tamamı aynı günün akşamında kan verdikten sonra serbest bırakıldı.

19 kişi şöyleydi:

Dilan Polat

Engin Polat

İrem Derici

Kubilay Aka

Kaan Yıldırım

Hadise Açıkgöz

Berrak Tüzünataç

Duygu Özaslan Mutaf

Demet Evgar Babataş

Zeynep Meriç Aral Keskin

Özge Özpirinçci

Mert Yazıcıoğlu

Feyza Altun

Derin Talu

Deren Talu

Ziynet Sali

Birce Akalay

Metin Akdülger

Ceren Moray Orcan

Dün akşam Anadolu Ajansı'nın geçtiği habere göre şu sekiz ismin kanında uyuşturucu maddeye rastlandığı açıklandı:

Dilan Polat

Derin Talu

Deren Talu

Birsen Berrak Tüzünataç

Birce Akalay

Kubilay Aka

Metin Akdülger

Kaan Yıldırım

Habere göre kan örneğinde herhangi bir madde tespit edilmeyenlerse şöyle:

Duygu Özaslan Mutaf

Demet Evgar Babataş

Mert Yazıcıoğlu

Zeynep Meriç Aral

Ceren Moray Orcan

Hadise Açıkgöz

Özge Özpirinçci Yamantürk

Engin Polat, İrem Derici, Feyza Altun ve Ziynet Sali'ninse kan ve saç örneklerinde yeşil reçeteyle temin edilen tıbbi ilaç etken maddelerine rastlandı.

"MİLYONLAR NEDEN BİLİYOR?"

Bu gelişmeler üzerine şarkıcı Gülben Ergen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ünlülerin sağlık bilgilerinin kamuoyu önünde tartışılmasına sert tepki gösterdi.

Ergen, şu ifadeleri kullandı:

"Hangi sanatçının yeşil reçete ilaç kullandığını neden milyonlar biliyor? Neden insanların bu kadar özeli kamuoyuna açıklanıyor?"

"Ünlü olmak neden yargılanma sebebi haline geldi? Onların canı, aileleri, hayatlarında değerleri yok mu? Bu yapılan farklı mesleklerdeki insanlara da yapılabilir mi?"