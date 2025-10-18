İstanbul başsavcılığı, uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmaktan soruşturma başlatmış, 8 Ekim sabahı erken saatlerde 19 ünlü ismi evinden almıştı.
Savcılık o gün herhangi bir gözaltı kararı bulunmadığını bildirdi. Ünlülerin ifadeleri ve kan örneğinin alınmasının ardından bırakılacağını açıkladı.
19 ismin tamamı aynı günün akşamında kan verdikten sonra serbest bırakıldı.
19 kişi şöyleydi:
Dilan Polat
Engin Polat
İrem Derici
Kubilay Aka
Kaan Yıldırım
Hadise Açıkgöz
Berrak Tüzünataç
Duygu Özaslan Mutaf
Demet Evgar Babataş
Zeynep Meriç Aral Keskin
Özge Özpirinçci
Mert Yazıcıoğlu
Feyza Altun
Derin Talu
Deren Talu
Ziynet Sali
Birce Akalay
Metin Akdülger
Ceren Moray Orcan
Dün akşam Anadolu Ajansı'nın geçtiği habere göre şu sekiz ismin kanında uyuşturucu maddeye rastlandığı açıklandı:
Dilan Polat
Derin Talu
Deren Talu
Birsen Berrak Tüzünataç
Birce Akalay
Kubilay Aka
Metin Akdülger
Kaan Yıldırım
Habere göre kan örneğinde herhangi bir madde tespit edilmeyenlerse şöyle:
Duygu Özaslan Mutaf
Demet Evgar Babataş
Mert Yazıcıoğlu
Zeynep Meriç Aral
Ceren Moray Orcan
Hadise Açıkgöz
Özge Özpirinçci Yamantürk
Engin Polat, İrem Derici, Feyza Altun ve Ziynet Sali'ninse kan ve saç örneklerinde yeşil reçeteyle temin edilen tıbbi ilaç etken maddelerine rastlandı.
"MİLYONLAR NEDEN BİLİYOR?"
Bu gelişmeler üzerine şarkıcı Gülben Ergen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ünlülerin sağlık bilgilerinin kamuoyu önünde tartışılmasına sert tepki gösterdi.
Ergen, şu ifadeleri kullandı:
"Hangi sanatçının yeşil reçete ilaç kullandığını neden milyonlar biliyor? Neden insanların bu kadar özeli kamuoyuna açıklanıyor?"
"Ünlü olmak neden yargılanma sebebi haline geldi? Onların canı, aileleri, hayatlarında değerleri yok mu? Bu yapılan farklı mesleklerdeki insanlara da yapılabilir mi?"