Ünlü isimlerin kuyumculuğunu yapan ve ağustos ayında gözaltına alınan Ersan Gülmez'in Nişantaşı'ndaki iş yeri gece yarısı kurşunlandı.
"KURŞUNLAMA SİPARİŞİ"
Gazeteci Emrullah Erdinç, gözaltındaki şüphelinin ifadesini paylaştı. Şüpheli ifadesinde, “İnternetten kurşunlama sipariş aldım, kimin işyerine ateş ettiğimi bilmiyorum.” dedi.
Türkiye’de birçok ünlü isme yüzük, pırlanta, saat, çanta ve tablo gibi ürünler satan, çektiği videolarla gündem olan Ersan Diamond’ın sahibi Ersan Gülmez 18 Ağustos'ta gözaltına alınmış ve "yurt dışına çıkış yasağı" uygulanarak adli kontrolle serbest bırakılmıştı.