İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ünlülere yönelik yürüttüğü “uyuşturucu” soruşturması kapsamında İstanbul merkezli, İzmir, Denizli ve Muğla’da “Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Bulundurmak”, “Uyuşturucu Kullanılmasını Kolaylaştırmak” ve “Bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, bunun yolunu kolaylaştırmak ya da fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek” suçlarından 26 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.

Yapılan operasyonlarda ünlülerin menajeri Haluk Şentürk bulunduğu 23 şüpheli gözaltına alındı. 2 şüphelinin yurt dışında ve 1 şüphelinin ise başka suçtan cezaevinde olduğu tespit edildi.