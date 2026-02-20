İstanbul’un simge projelerinden Levazım’daki Korukent Sitesi’nin kurucusu Hüseyin Yaşat Manav’ın mirası, çocuklarını karşı karşıya getirdi. BABA VEFAT ETTİ, KRİZ BAŞLADI 2015’teki vefatın ardından başlayan ve yıllarca süren hukuk mücadelesinde kararı İstanbul 9. Asliye Ticaret Mahkemesi verdi. Şirket hisselerinin usulsüz dağıtıldığını öne sürerek dava açan Ozan Manav, kardeşleri Ali Özkan Manav ve Faik Gürkan Manav’a karşı yürüttüğü davayı kazandı. Uyuşmazlık, Manav’ın ölümünün ardından şirket paylarının paylaşımıyla patlak verdi. Ozan Manav, kendisine geçmesi gereken hisselerin şirket defterine hukuka aykırı şekilde işlendiğini savunarak yargıya başvurdu. Mahkeme, 2019’daki kararında Ozan Manav’ı haklı buldu; yönetim kurulunun hisse devrine ilişkin kararını hükümsüz saydı. İstanbul 9. Asliye Ticaret Mahkemesi, 28 Kasım 2024 tarihli kararıyla Korukent Rekreasyon A.Ş.’nin 2017’deki genel kurulunda alınan kararları iptal etti. Mahkeme, Ozan Manav’ın “Babamdan kalan paylar usulüne uygun temsil edilmedi” iddiasını yerinde buldu. Sabah'ta yer alan habere göre, kardeşler arasındaki ihtilaf yalnızca şirket hisseleriyle sınırlı kalmadı. Baba Manav’ın 2014 tarihli vasiyetnamesi de yargıya taşındı. Ozan Manav vasiyetnamenin iptalini isterken, diğer kardeşler belgenin geçerli olduğunu savundu. Mahkeme, yetkili merciin Bodrum’daki mahkemeler olduğunu belirterek dosyayı gönderdi. Dosyaya giren bilirkişi raporlarında ise genel kurulda alınan bazı kararlar ile finansal tabloların uygun olmadığı tespit edildi. Raporda, yönetimdeki kardeşlerin Ozan Manav’ı devre dışı bırakacak şekilde hareket etmelerinin “objektif dürüstlük kuralına” aykırı olduğu değerlendirmesi yer aldı.

