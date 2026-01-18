2013 yılında hayatını kaybeden Türk sinemasının efsane isimlerinden Tuncel Kurtiz'in Kaz Dağları'nda bulunan evi satışa çıkarıldı.



OdaTV'de yer alan habere göre, Tuncel Kurtiz'in yaşamına ve üretimlerine ev sahipliği yapan bu yapılar, mimari özelliklerinin yanı sıra kültürel geçmişleriyle de dikkat çekiyor. Balıkesir’in Edremit ilçesine bağlı Kazdağları eteklerinde yer alan mülkler, Kurtiz’in sanat, edebiyat ve doğayla iç içe sürdürdüğü yaşamın izlerini taşıyor.

Özellikle sanatçının özel konutu, hayatının önemli bir dönemine tanıklık etmiş olması nedeniyle kültürel bellekte özel bir yere sahip.



SANAT DÜNYASININ BULUŞMA NOKTASIYDI



Zeytinbağı Oteli ise geçmişte birçok sanatçı, yazar ve düşünürü ağırlamış; zamanla bir buluşma ve üretim alanı olarak anılmıştı. Bölgenin doğal dokusuyla uyumlu yapılar, yalnızca fiziksel özellikleriyle değil, taşıdıkları tarihsel ve sanatsal anlamlarla da öne çıkıyor.

Satışa sunulan mülklerin, Tuncel Kurtiz’in mirasını ve Kazdağları’nın kültürel atmosferini koruyabilecek kişi ya da kurumlara devredilmesinin temenni edildiği belirtiliyor. Sürecin profesyonel bir çerçevede yürütüldüğü, mülklerle ilgili detaylı bilgilere randevu yoluyla ulaşılabildiği ifade edildi.