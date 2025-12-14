Yeni yıl gecesi için sahne alacak sanatçıların alacağı ücretler netleşmeye başladı. Milliyet’in aktardığı bilgilere göre, Megastar, Mahsun Kırmızıgül ve Sibel Can, en yüksek sahne ücretleriyle listenin başında yer aldı.
İşte o ünlüler ve yılbaşında alacakları ücretler...
Tarkan, 600 bin dolar (25 milyon 548 bin lira) (KKTC)
Mahsun Kırmızıgül, 450 bin dolar (19 milyon 200 bin lira) (KKTC)
Sibel Can, 300 bin dolar (12 milyon 800 bin lira) (KKTC)
Ebru Gündeş : 10 milyon lira (KKTC)
Yıldız Tilbe : 10 milyon lira (Gürcistan)
Gülşen : 8.5 milyon lira (KKTC)
Serkan Kaya: 8 milyon 516 bin lira (KKTC)
Özcan Deniz: 8 milyon lira (KKTC)
Bülent Ersoy: 7 milyon lira (Kayseri)
Hadise: 7 milyon lira (KKTC)
Funda Arar: 5 milyon lira (KKTC)
Sıla: 5 milyon lira (KKTC)
Candan Erçetin: 4 milyon lira (Sapanca)
Derya Bedavacı: 4 milyon lira (Antalya)
Haluk Levent: 4 milyon lira (KKTC)
Edis: 4 milyon lira (Aydın)
İrem Derici: 3.5 milyon lira (KKTC)
Hakan Altun: 3 milyon lira (İstanbul)
Gülben Ergen: 3 milyon lira (İzmir)
Emel Sayın: 3 milyon lira (İstanbul)
Melek Mosso: 3 milyon lira (KKTC)
Deniz Seki: 3 milyon lira (Antalya)
Emrah: 3 milyon lira (İstanbul)
Zeynep Bastık: 3 milyon lira (KKTC)
Derya Uluğ: 2.5 milyon lira (KKTC)
Berkay: 2 milyon lira (Antalya)
Merve Özbey: 2 milyon lira (Ankara)
Nükhet Duru: 1.5 milyon lira (KKTC)
Deha: 1.5 milyon lira (KKTC)
Rober Hatemo: 1 milyon lira (İstanbul)