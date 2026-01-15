İspanyol polisi ve donanmasının Atlantik Okyanusu’nda düzenlediği “Beyaz Gelgit” operasyonu kapsamında, ‘United S.’ isimli gemide yaklaşık 10 ton kokain ele geçirildi.

İspanya polisi, uyuşturucu dolu güvertede zafer pozu verdi.

2 TÜRK ÇALIŞANI VAR

Türkiye’den yola çıktığı iddia edilen ve Brezilya’ya uğrayan Kamerun bayraklı gemi, Kanarya Adaları açıklarında yakıtı bittiği için sürüklenmeye başladı. Baskına hazırlıklı olan ekipler, bu sırada harekete geçerek gemiye çıktı ve 294 balya kokain buldu. 2’si Türk 13 kişilik mürettebat gözaltına alındı. Tarihi operasyon, İspanya polisinin açık denizlerde tek seferde yaptığı en büyük uyuşturucu yakalaması olarak kayıtlara geçti. Operasyona ABD, Brezilya, İngiltere, Fransa ve Portekiz polisi de katıldı.

BULUNDU: Geminin ambarında tuz yüklüydü. Polis doğrudan buraya geçerek işe koyuldu.

TÜRK POLİSİ NİYE YOK?

CHP’li Murat Bakan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’ya bazı sorular sorarak yanıtlamasını istedi. Murat Bakan, Türk polisinin operasyonda yer almamasına tepki gösterdi.

KAZILDI: Bir çok polis ellerinde küreklerle ambardaki tuz yığınlarını kazmaya başladı.

İktidarın uyuşturucuyla mücadelesini “şov” olarak tanımlayan Bakan, ünlü isimlerin gözaltına alınmasının kalıcı çözüm olmadığını ifade etti. Bakan, “Bizimkiler torbacı peşinde. Bu bir torbacı haberi değil; uluslararası bir sevkiyat, büyük bir organizasyon ve devasa bir para trafiğidir” dedi.

ÇIKARILDI: Kazıldıkça tuzların altından çıkan uyuşturucu paketleri güverteye taşındı.

‘GEMİ BİZİM DEĞİL’

Bu arada geminin Türk şirketi, Kamer Shipping & Trading co. adına kayıtlı olduğu iddia edilmişti.

Bir açıklama yapan Kamer Marine Genel Müdürü Muhammed Erkam Güner, söz konusu geminin işletmelerinde kayıtlı gemiler arasında olmadığını dile getirdi.

SERGİLENDİ: 294 paket kokain, tek tek numaralandırıldı ve geminin güvertesine dizildi.

Dünyada manşet

Dünynın önde gelen gazeteleri The Independent, The Sun, Daily New, NY Times 6 ülke polisi tarafından koordineli yürütülen uyuşturucu operasyonunu manşetlerinden verdi.

‘Neden dahil değiliz?’

CHP İçişleri politikalarından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan ‘’United S’ adlı geminin işleticisi Kamer Shipping Tradıng adlı Türk şirketi görünüyor. Bu operasyonda herkes var, Türkiye yok. Bizimkiler torbacı peşinde, Bebek Otel’de ünlü avlıyor’’diyerek şu soruları yöneltti:

Murat Bakan

- Ali Yerlikaya’ya Soruyoruz: 10 ton kokainin soruşturma dosyası nerede?

- Türkiye bu dosyada resen soruşturma başlattı mı?

- MASAK para trafiğine baktı mı?

- Liman çıkışları, yük evrakı, acente, broker bağlantıları incelendi mi?

- İspanya ile doğrudan bilgi paylaşımı yapıldı mı?