Eski eşi AKP Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu ve eski SPK Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu ile bazı şirketlerin sermaye artırımına ilişkin olarak rüşvet iddialarıyla gündeme gelen eski THK Üniversitesi Rektörü Ünsal Ban'la ilgili yeni gelişme yaşandı.

En az dört davada yargılandığı bilinen ve yurt dışına çıkış yasağı bulunan Ban'ın 14 Ekim'de yurt dışına kaçtığı ortaya çıktı.

'KIRMIZI BÜLTEN' GELİŞMESİ...

Now Haber'de yer alan habere göre; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ünsal Ban hakkında yakalama kararı çıkarttı.

Bu arada başsavcılığın kırmızı bülten çalışması içerisinde olduğu da öğrenildi.