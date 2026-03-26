Yangına hızlı bir şekilde müdahale eden ekipler, yangının daha fazla büyümesini önleyerek kontrol altına aldı. Olay sırasında evde kimsenin bulunmaması büyük bir faciayı önledi. Yetkililer, yangın sonucu herhangi bir can kaybı ya da yaralanma olmadığını açıkladı.

HIZLI MÜDAHALE HAYAT KURTARDI

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, ekipler olay yerinde inceleme başlattı. Mahalle sakinleri, itfaiyenin hızlı müdahalesi sayesinde büyük bir felaketten kurtulduklarını ifade etti.

Yangın sonrası evde maddi hasar meydana geldiği belirtilirken, yetkililer vatandaşları elektrikli cihaz kullanımı ve açık bırakılan ocaklar konusunda uyardı.