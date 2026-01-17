ÜNYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ÜNYE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

GAYRİMENKUL KİRALAMA İHALESİ İLANI

MADDE 1- Mülkiyeti Ünye Belediyesine ait aşağıdaki tabloda belirtilen taşınmaz, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesi gereğince Kapalı Teklif Usulü (artırma) ile kiraya verilmek üzere ihaleye çıkarılmıştır.

Sıra No: Mevkii/Nevi/ Ada /Parsel Kira Süresi Açık /Kapalı m² Muhammen Bedel

(1 yıllık) Geçici Teminat

Bedeli İhale Tarih İhale günü/saati 1 Çamurlu Mahallesi 221 ada 1 nolu parseldeki Devlet Sahil Yolu No:32 adresinde bulunan İş Yeri nitelikli taşınmaz Ünye/Ordu 10 Yıl 500m²/1502m² 8.000.000,00₺ 2.400.000,00₺ 02.02.2026 Pazartesi/10:00

MADDE 2- İstekliler Şartname ve eklerini; Ünye Belediye Başkanlığı Bilgi İşlem Müdürlüğü ‘Emlak ve İstimlak Şefliğinden’ temin edebilirler. Taşınmazın kira şartnamesini ücretsiz olarak görebilir. İhaleye teklif verecek isteklilerin, idarece onaylı ihale dokümanını şartnamede belirtilen bedel karşılığı 30.01.2026 Cuma günü mesai bitimine (saat 17:00) kadar satın alması zorunludur. Belirtilen tarih ve saatten sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

MADDE 3- İhale, Kaledere Mahallesi Belediye Cad. No:3 Ünye/ORDU adresinde bulunan Ünye Belediye Başkanlık Makamı Encümen Toplantı Salonunda Ünye Belediye Encümeni huzurunda, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesi gereğince Kapalı Teklif Usulü (artırma) ile kiraya verilecektir.

MADDE 4- İstekliler, ihaleye katılmak için istenilen belgeleri dosya halinde eksiksiz olarak hazırlayıp, 30.01.2026 Cuma günü mesai bitimine (saat 17:00) kadar Ünye Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü Emlak ve İstimlak Şefliğine teslim edeceklerdir. İhale katılmak isteyen istekliler ihaleye katılabilme şartlarına ilişkin bilgi ve belgeleri bir zarf içerisine konulur ve zarfın üzerine isteklinin adı soyadı veya ticaret unvanı ile açık adresi, başvuru dosyasının hangi işe ait olduğu yazılır. İstekliler, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesi hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini iadeli taahhütlü posta yoluyla gönderebilirler. Belirtilen tarih ve saatten sonraki yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmez. Teklif sahibi Encümende hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilir.

MADDE 5- Geçici Teminat 10 yıllık muhammen bedeli üzerinden %3’ü olup 2.400.000,00₺(iki milyon dört yüz bin Türk Lirası) geçici teminat bedeli alınır. Geçici teminat nakit veya süresiz banka teminat mektubu olarak yatırılabilir.

MADDE 6- İhalede 1 (bir) yıllık muhammen kira bedeli üzerinden arttırma suretiyle Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

MADDE 7- Kira ödeme şekli ve artış oranı kira şartnamesinde belirtilmiştir. İlanda yer almayan hususlarda kira şartnamesi hükümleri geçerlidir.

MADDE 8-İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler;

A)GERÇEK KİŞİLERDEN

1) Noter tasdikli imza beyannamesi (Asıl)(İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış son güncel tasdikli örneği)

2) Nüfus Kayıt Örneği

3) Yerleşim Yeri (İkametgâh) Belgesi (Ayrıca irtibat için telefon numarası, faks numarası ile elektronik posta adresi) (Ek-1)

4) Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz (Asıl)

5) Vekâleten katılması halinde (İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış) Noter tasdikli vekâletname ile vekilin Noter onaylı imza beyannamesi(Asıl)

6) İhale şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz (Asıl)

7) Adli Sicil Kaydı. İhaleye katılmak isteyen gerçek kişiler ile vekâleten katılacak olan vekilinin sabıkasız olduğuna dair ilgili makamlardan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış adli sicil kaydı. (Taksirli suçlar ihaleye katılmaya engel değildir. Taksirli suçlar dışında adli sicil kaydı bulunanlar ihaleye katılamazlar.)

8) Mevzuat hükümleri uyarınca ihale tarihinin içinde bulunduğu ay veya bir önceki aylara ait Ünye Belediyesinden herhangi bir muaccel borcu olmadığına dair düzenlenmiş belge,

9) Yasak Fiil veya Davranışlar ve İhale dışı bırakılma koşulları taşımadığına dair, ihale dokümanındaki örneğe uygun olarak düzenlenecek taahhütname,(Ek-2)

10) Yer görme Formu (Ek-3)

11) İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname

12) Şekli ve içeriği ihale dokümanında belirtilen teklif mektubu.(Ek-4)

B) TÜZEL KİŞİLERDEN

1) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Noter tasdikli imza sirküleri (Asıl) ile Ticaret ve Sanayi Odasından alınmış güncel Ticaret Sicil Tasdiknamesi

2) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Odadan son yıla ait oda kayıt belgesi (Asıl)

3) Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz (Asıl)

4) Ortak katılım olması halinde istenilen diğer belgeler ile birlikte İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenmiş Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi. (1-2-4-5-7-8-9-12) maddelerindeki istenilen belgeler her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilecektir. Diğer belgeler bir ortak tarafından sağlanabilir.

5) Vekâleten katılması halinde Noter tasdikli vekâletname (Asıl) (İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış son güncel tasdikli örneği) ile şirket imza sirkülerinin yanında vekilin noter onaylı imza örneği.

6) İhale şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz (Asıl)

7) Tüzel kişiliğin Kanuni adresini belirten adres beyanı

8) Adli Sicil Kaydı. İhaleye katılmak isteyen tüzel kişiliklerde şirket adına ihaleye katılan yetkili ile vekâleten katılacak olan vekillerinin sabıkasız olduğuna dair ilgili makamlardan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış adli sicil kaydı. (Taksirli suçlar ihaleye katılmaya engel değildir. Taksirli suçlar dışında adli sicil kaydı bulunanlar ihaleye katılamazlar)

9) Mevzuat hükümleri uyarınca ihale tarihinin içinde bulunduğu ay veya bir önceki aylara ait Ünye Belediyesinden herhangi bir muaccel borcu olmadığına dair düzenlenmiş belge

10) Yasak Fiil veya Davranışlar ve İhale dışı bırakılma koşulları taşımadığına dair, ihale dokümanındaki örneğe uygun olarak düzenlenecek taahhütname (Ek-2)

11) Yer görme Formu (Ek-3)

12) Tüzel kişiliklerde ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlerini belirtilen Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış son güncel tasdikli örneği.

13) İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname.

14) Şekli ve içeriği ihale dokümanında belirtilen teklif mektubu.(EK-4)

İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu gereğince ilan olunur.

