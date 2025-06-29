ÜNYE İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
T.C. ÜNYE İCRA DAİRESİ
2024/4011 ESAS
2024/4011 ESAS
YABANCI BAYRAKLI YÜK GEMİSİNİN
GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/4011 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
|Muhammen Kıymeti
|Adedi
|Cinsi
|Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
|19.558.000,00
|1
|Taşınır
|YÜK GEMİSİ, IMO:8409654 JETMAX 5
Çağrı işareti : YIWZ3, Bayrağı : VANUATU
Tipi : General Cargo, tek ambarlı
Bağlama Limanı : Portvila
Yapım yılı/yeri :01.09.1984 / ALMANYA
Klas kuruluşu : BULGARIAN REGİSTER OF SHİPPİNG (BRS) Lao (Tam Boy) : 82,29 m. , L (Tonay Boyu) :77,35 m. B (Genislik) :11,30 m. , D (Derinlik) :5,40 m. DWT (Taşıma Kap) : 2549 ton. , GRIT : 1559 , NT : 780 Light ship (Boş Ağırlık) : 802 t Ambar Boyutları .LxBxD-49,80m x9,00 m x 6,25 m
Ambaar Kapakları: Pontoon Kapak (5*4 adet)
Ana Makine Gücü: 441kW
Max Hız (Yüklü) :8.8 Knot
DETAYLI AYRINTILAR BİLİRKİŞİ RAPORUNDADIR
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 15/10/2025 - 11:00
Bitiş Tarih ve Saati : 22/10/2025 - 11:00
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 12/11/2025 - 11:00
Bitiş Tarih ve Saati : 19/11/2025 - 11:00
26/06/2025 (İİK m.114/4)
#ilangovtr Basın no ILN02250808