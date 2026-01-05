TÜİK Aralık ayı üretici fiyatları verisini açıkladı. Buna göre üretici fiyatları Aralık ayında aylık bazda yüzde 0,75 olurken, yıllık bazda yüzde 27,67 oldu.

Yİ-ÜFE (2003=100) 2025 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 0,75 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 27,67 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 27,67 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 25,36 artış gösterdi.

İMALAT ÜRÜNLERİ YILLIK BAZDA ARTTI

Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 33,92 artış, imalatta yüzde 27,10 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 28,69 artış ve su temininde yüzde 57,15 artış olarak gerçekleşti.



Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara mallarında yüzde 24,28 artış, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 33,03 artış, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 30,81 artış, enerjide yüzde 27,06 artış ve sermaye mallarında yüzde 29,79 artış olarak gerçekleşti.

Sanayinin dört sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 1,63 artış, imalatta yüzde 1,05 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 3,0 azalış ve su temininde yüzde 1,27 artış olarak gerçekleşti.



Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara mallarında yüzde 1,61 artış, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 1,30 artış, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 0,82 artış, enerjide yüzde 3,63 azalış ve sermaye mallarında yüzde 1,98 artış olarak gerçekleşti.