Brüt satış hasılatı ise yüzde 317 artışla 56 milyar liraya çıktı. CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, ESK’nın rekor kar açıklamasının ülkedeki hayvancılığın çöküşüyle çeliştiğini belirterek, “Üretici iflas ediyor, yurttaş ete ulaşamıyor ama ESK karına kar katıyor” dedi.
Mücahit Taylan
Bakırlıoğlu, et ithalatında ESK Genel Müdürü Mücahit Taylan’ın Macaristan’daki şirketinin rolüne dikkat çekerek, “Türk halkı dünyanın en pahalı etini tüketiyor. ESK’nın görevi kar değildir” eleştirisi yaptı. Bakırlıoğlu, süt üreticilerinin yaşadığı maliyet baskısı hakkında, “Bir litre sütün maliyeti 20 lirayken Ulusal Süt Konseyi 19.6 lira fiyat açıklıyor. Üreticiler ineklerini kesiyor” ifadelerini kullandı.