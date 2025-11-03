Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Yİ-ÜFE, ekimde bir önceki aya kıyasla yüzde 1,63, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 25,67, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 27 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 25,49 yükseldi.

Sanayinin 4 sektörünün yıllık değişimleri incelendiğinde, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 31,79, imalatta yüzde 26,91, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 24,31 ve su temininde yüzde 56,26 artış gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimlerine bakıldığında, ara mallarında yüzde 22,33, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 33,07, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 33,91, enerjide yüzde 25,05 ve sermaye mallarında yüzde 27,27 yükseliş kaydedildi.

Sanayinin 4 sektörünün aylık değişimlerinde ise madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 3,25, imalatta yüzde 1,83 ve su temininde yüzde 2,36 artış görülürken elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 1,16 azalış gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimlerine bakıldığında, ara malında yüzde 1,57, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 3,95, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 2,43 ve sermaye mallarında yüzde 1,18 artış, enerjide yüzde 0,65 azalış kaydedildi.