Ekonomik krizin ağır faturasını ödeyen emek yoğun sektörler, 2025’i kapanma ve istihdam çıkışları ile geride bırakırken yaklaşık 15 bin işletmenin olduğu belirtilen ayakkabı yan sanayinde de üretim kapasiteleri yarıya düştü, istihdam eridi. Sektörde 2025’te ucuz ürünlerdeki rekabetçilik modelinin iflas ettiğini kaydeden Ayakkabı Yan Sanayicileri Derneği Başkanı Sait Salıcı, ayakta kalabilenlerin de faaliyet dışı sermayelerini işlerine aktararak bunu yapabildiklerini ifade etti.

GÖZLER SEÇİM EKONOMİSİNDE

2025 yılında sanayicinin kur faiz döngüsü içinde ezildiğini kaydeden Salıcı, sektörde yaşananları, “Hem iş yoktu hem paraya ulaşım zordu ama üreticiler başka yerlerden kazandıkları paralarla borçlarını ödediler. O paralar da bitti. 2025 yılı sancılı bir şekilde geçti. 15 bine yakın yan sanayi işletmesi var sektörde. Üretim kapasitesi yüzde 50 düştü, yüzde 30’a yakın da istihdamdan çıkış oldu” ifadeleri ile aktardı.

Son iki yılda yaşananların buhran ve kriz tanımlarına da sığmadığını ve pek çok üreticinin ‘bunun gibisini hiç görmedik’ yorumunu yaptığını aktaran Salıcı, 2026’da özellikle ikinci yarıdan itibaren ise olası bir seçim ekonomisi ile piyasada para bolluğu beklediklerini akardı.

“Seçim ekonomisine gözler çevrildi. Herkes 7’nci 8’inci ayda hareketlilik bekliyor. Artık sektörden elenenler elendi. Bundan sonra şirket birleşmeleri ve konsolidasyon olabilir” ifadelerini kullanan Salıcı, sektörde geçmişte devreye giren ithalat vergilerinin içerde üretimi canlandırdığını ancak ithalata konulan önlemlerin içerde fiyat yükselişlerine ve rehavete de neden olabildiğini aktardı.

Artık İstanbul’da üretim çok zor

Sektörde 5 yıllık kalkınma planına ihtiyaç duyulduğunu ve teşvik yerine stratejik bir uygulamanın gerektiğini aktaran AYSAD Başkanı Sait Salıcı, şöyle devam etti: “Faaliyet dışı kârın faaliyet kârından fazla olduğu bir yerde kimse gelip de yatırım yapamaz. Ama istikrar da yok. Türkiye’nin tek çıkış yolu 5’inci ve 6’ncı Bölge. Orada yeniden temeller atılacak stratejik bölgeler oluşturulacak. Türkiye artık pahalı değil çok çok pahalı. Artık İstanbul gibi yerlerde üretim yapmak çok zor.”

Türkiye’nin deride çok güçlü olduğunu ve sektörde stratejinin de bunun üstüne kurulması gerektiğini sözlerine ekledi.