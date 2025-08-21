Karadeniz fıkrası gibi ama değil. Üstelik burası Karadeniz bile değil. Bursa’nın İnegöl İlçesi’nde yaşanan olay bu kadar da olmaz dedirtti. Ak Partili İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Fahrettin Altun isimli vatandaşa ait Altun Gıda isimli markete denetim gerçekleştirdi.

‘EKMEK SİZİN ÜRETİMİNİZ’

Yapılan denetimde reyonları ve satılan ürünlerin fiyatlarını kontrol eden zabıta birimi, markette satılan Halk Ekmek ürününü tarttı. Halk ekmeğin belirtilen standart gramajda olmadığı öne sürülerek Altun’a ceza kesildi. Ceza makbuzunda, “Dışarıdan alarak satışa sunduğu halk ekmeklerin gramajlarında eksik olduğu” denildi. Zabıta ekiplerine ‘Halk ekmeğin İnegöl Belediyesi’ne ait tesislerde üretildiğini’ tekrar tekrar söyleyen Fahrettin Altun bir türlü ikna edemedi.

MARKET SAHİBİ FAHRETTİN ALTUN DERDİNİ ANLATAMADI

Ekmekleri İnegöl Belediyesi Halk Ekmek fabrikasından alarak satışa sunduğunu söyleyen Fahrettin Altun, zabıtaları bir türlü ikna edemedi.