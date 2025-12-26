Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yeni yılda geçerli asgari ücreti 28 bin 75 TL olarak duyurdu.



Cumhuriyet tarihinde ilk kez bir asgari ücret, açıklandığı esnada açlık sınırının altında kalırken, AKP'li vekillerin halka nispet yapar gibi lüks harcamaları ise tam gaz devam ediyor.

AYAĞINA İKİ ASGARİ ÜCRET GİYDİ, GEZMEYE ÇIKTI



2024 yılının şubat ayında TOKİ tarafından yapılan deprem konutlarının çekilişini kazanması ile tartışmalara neden olan AKP Şanlıurfa Milletvekili Cevahir Asuman Yazmacı, bu kez ayağına giydiği 'Prada' marka ultra lüks ayakkabıyla gündem oldu.

Yazmacı'nın giydiği makosenlerin satış fiyatının 52 bin 500 TL olduğu öğrenilirken, milletvekilinin bu ayakkabılar ile Şanlıurfa'da ziyaretlerde bulunması vatandaşlar tarafından tepkiyle karşılandı.