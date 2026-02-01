ÜRGÜP 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C.

ÜRGÜP 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

KAMULAŞTIRMA İLANI

DOSYA NO : 2025/228 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Nevşehir ili Ürgüp ilçesi

KÖY : Çökek Mah/Köyü Kırgı Mevki

ADA NO : 130

PARSEL NO : 40

VASFI : Kanal

YÜZÖLÇÜMÜ : 25597,28 m²

MALİKLERİN ADI VE SOYADI: Abdullah Aktaş, Abdullah Saral, Abdurrahman Şeker, Adem Bağcı, Adem Şahin, Adem Uçar, Ahmet Avcı, Ahmet Aydemir, Ahmet Bayram, Ahmet Can, Ahmet Çelik, Ahmet Çetin, Ahmet Çetin, Ahmet Doğan, Ahmet Karaca, Ahmet Öz, Ahmet Özata, Ahmet Öztürk, Ahmet Saral, Ahmet Şeker, Ahmet Ün, Ahmet Ünal, Ahmet Yıldız, Ahmet Fazıl Çetin, Akif Aksu, Ali Aksu, Ali Alper, Ali Altunsoy, Ali Bülbül, Ali Can, Ali Can, Ali Çelik, Ali Karaca, Ali Kaya, Ali Öztürk, Ali Seviç, Ali Tüle, Ali Tüle, Ali Yılmaz, Ali Osman Keskin, Asiye İncesu, Asuman Öztaş, Atilla Çalışkan, Aygül Arslan, Aysel Özen, Aysel Yıldız, Aysun Çalışkan Vardar, Ayşe Başar, Ayşe Çakır, Ayşe Darar, Ayşe Dilek Öztuna, Ayşe Doğmaz, Ayşe Gündüz, Ayşe İçöz, Ayşe Öztaş, Ayşe Sevinç, Ayşe Şahin, Ayşegül Öz, Ayten Aksu, Ayten Çalışkan, Bahtiyar Karaca, Behiye Tutan, Behzat Özkan, Bekir Keskin, Bekir Şahin, Bekir Türker, Bekir Yıldız, Berat Tarım, Birol Öztaş, Birsen Yılmaz, Burhan Özen, Bünyamin Yıldız, Cahit Tüle, Canan Ulu, Celalettin Ünal, Cemile Şahin, Cihan Şahin, Çağrı Öztuna, Çiğdem Göktan, Deniz Narin, Devrim Yenibertiz, Dilaver Akkan, Dilaver Turhan, Dinçer Zengin, Duygu Kaya Gürbüz, Ebru Akgün, Ecrin Öztaş, Ekrem Çetin, Elif Ağıllı, Elmas Acar, Elmas Aktaş, Elmas Büke, Elmas Demirci, Elmas Özçubuk, Elmas Şeker, Elvan Can, Emel Atlı, Emel Gürbüz, Emel Özen, Emine Aksoy, Emine Aksu, Emine Bülbül, Emine Erdoğan, Emine Ersü, Emine Kale, Emine Kebabcı, Emine Kılıç, Emine Topuzdağ, Emine Turan, Emine Yılmaz, Emre Kaya, Enver Bülbül, Ercan Keskin, Ercan Öztuna, Erdoğan Özdemir, Erdoğan Tüle, Ergün Keskin, Erkan Yüksel, Erol Can, Erol Tüle, Erol Zengin, Eyyüp Sebik, Eyyüp Sabri Başar, Ezgi Keskin, Fadimana Şentosun, Faruk Aktaş, Faruk Deringöl, Fatih Can, Fatih Ün, Fatma Akşan, Fatma Altunsoy, Fatma Çetin, Fatma Çimendağ, Fatma Ergül, Fatma İlhan, Fatma İlhan, Fatma Kaya, Fatma Keskin, Fatma Keş, Fatma Koca, Fatma Okur, Fatma Örs, Fatma Özcan, Fatma Özcan, Fatma Özdemir, Fatma Özdemir, Fatma Özkan, Fatma Sağlam, Fatma Seymen Özata, Fatma Şahin, Fatma Şeker, Fatma Taşalp, Fatma Taşer, Fatma Taştekin, Fatma Toprakcı, Fatma Tüle, Fatma Yavuz, Fatma Yavuz, Fatma Yılmaz, Fazilet Tuna, Fazilet Tüle, Fazlı Özkan, Feray Aksu, Ferhat Şahin, Feride Çalışkan, Feride Saral, Fermudiye Altunsoy, Fevziye Uçar, Fikret Akkan, Fikriye Ayhan, Fikriye Kaya, Fikriye Memiş, Filiz Öz, Filiz Öz, Fuhat Şahin, Funda Kurmaç, Furkan Yılmaz, Füsun Alkandağı, Gamze Yeşilyurt, Gökhan Aktaş, Göksel Özata, Görkem Öztürk, Gül Kayabaşı, Gülay Öztürk, Gülay Ün, Gülderen Sesigüzel, Gülfidan Aydoğan, Gülsüm Taşer, Gülşen Dülgar, Gülşen Öztaş, Gülşen Yılmaz, Gülten Can, Gülten Keser, Hacer Çalışkan, Hacer İçöz, Hacer Şahin, Hadiye Tosun, Hafize Değer, Hakan Taşer, Hakime Can, Halil Zengin, Halim Özcan, Hamdiye Aksu, Hamdiye Özdemir, Hamiyet Can, Hamza Can, Hamza Kaya, Hanife Bacak, Hanife Öz, Hasan Başar, Hasan Biçgi, Hasan Öztürk, Hasan Yılmaz, Hasan Hüseyin Bağcı, Hasan Hüseyin Barış, Hasan Hüseyin İlhan, Hasan Hüseyin Özen, Hasan Hüseyin Özen, Hasan Hüseyin Taşer, Hasan Hüseyin Tüle, Hasibe Öztuna, Hatice Açıkel, Hatice Aktaş, Hatice Can, Hatice Coruk, Hatice Çorlu, Hatice Demircan, Hatice Erdoğmuş, Hatice Günenç, Hatice İlhan, Hatice İpek, Hatice Karaaslan, Hatice Kebapcı, Hatice Makas, Hatice Malçok, Hatice Öztaş, Hatice Şeker, Hatice Topuz, Hava Altunsoy, Hava Aydoğdu, Havva Özcan, Hayrettin Öztaş, Hayrı Çalışkan, Hayrullah Taştekin, Hazım Yılmaz, Hilal Saykı, Hülya Yapıcı, Hürmet Özen, Hürrüyet Çalgay, Hüseyin Karaca, Hüseyin Ozan, Hüseyin Özen, Hüseyin Ünal, İbrahim Bağcı, İbrahim Taşer, İbrahim Tüle, İbrahim Ün, İbrahim Ünal, İhsan Avcı, İhsan Can, İhsan Öztuna, İmran Arı, İrfan Bülbül, İsmail Şahin, İsmail Taştekin, İsmet Taşalp, İzzet Doğan, Kadir Turhan, Kadriye Bağcı, Kadriye Bağcı, Kadriye Ozan, Kamile Çetingöz, Kamile Öz, Kevser Alper, Kevser Çelik, Keziban Tüle, Kiraz Özata, Kiraz Ün, Konca Melek Özen, Köksal Biçgi, Kubilay Doğan, Kübra Aksu, Latife Aksu, Leyla Kahraman, Lülüfer Sağun, Mahmut Subaşı, Mahmut Türkkan, Mahmut Ün, Mavuş Özkan, Mediha Akkan, Mehmet Aktaş, Mehmet Alper, Mehmet Bayram, Mehmet Can, Mehmet Doğan, Mehmet Karaca, Mehmet Özata, Mehmet Özen, Mehmet Özkan, Mehmet Öztaş, Mehmet Öztaş, Mehmet Öztürk, Mehmet Şeker, Mehmet Tüle, Mehmet Yıldız, Mehmet Yılmaz, Mehmet Yılmaz, Mehmet Zengin, Mehmet Ali Aldemir, Mehmet Ali Biçgi, Mehmet Ali Subaşı, Melahat Dursun, Memet Türkkan, Memiş Subaşı, Meral Keskin, Mesut Öz, Metin Çetin, Metin İlhan, Metin Öz, Mevludiye Ün, Mevlüt Özata, Mihriye Şeker, Mihriye Tüle, Mihriye Ünal, Murat Çetin, Murat Özer, Musa Tarım, Mustafa Alper, Mustafa Altunsoy, Mustafa Altunsoy, Mustafa Avcı, Mustafa Aydemir, Mustafa Bülbül, Mustafa Cintosun, Mustafa Çalışkan, Mustafa İlhan, Mustafa Karaca, Mustafa Karaca, Mustafa Öz, Mustafa Özata, Mustafa Özkan, Mustafa Öztaş, Mustafa Öztaş, Mustafa Öztuna, Mustafa Saral, Mustafa Saral, Mustafa Şeker, Mustafa Tüle, Mustafa Tüle, Mustafa Tüle, Mustafa Türkkan, Mustafa Ün, Mustafa Ünal, Mustafa Yıldız, Muzaffer Bağcı, Muzaffer Taşer, Mümine Yılmaz, Münüse Alper, Münüse Şeker, Naciye Taşer, Nasibe Karaca, Nasife Altunsoy, Nazım Özata, Nazik İnce, Necla Karabıyık, Necla Karaca, Necla Öz, Nermin Altun, Nevzat Cazkır, Nevzat Keskin, Nevzat Özkan, Nezahat Avcı, Nezaket Demircan, Nezaket Doğan, Nezihe Avcı, Neziye Aygördü, Nigar Öz, Niğmet Doğan, Nihal Tüle, Nihat Öz, Nilgün Aslan, Nimet Özer, Nuhfel Aksu, Nural Açar, Nuran Uyanık, Nuran Yılmaz, Nuray Çetin, Nuray Gevenoğlu, Nurcan Eren, Nurdan Kebapcı, Nurettin Çalışkan, Nurettin Özata, Nurgül Tubal, Nurhan Özen, Nuriye Ünal, Nursel Öztürk, Nurşen Derecik, Nurten Birinci, Oktay Alper, Onur Öztürk, Orhan Şeker, Osman Aksu, Osman Can, Osman Keskin, Ömer Demircan, Ömer Ozan, Ömer Öztaş, Ömer Öner İlhan, Önder Okur, Özden Fatma Öz, Özgür Çetin, Özlem Mayda, Özlem Öztuna, Perihan Ölmez, Rahmi Karaca, Ramazan Özen, Ramazan Öztaş, Ramazan Tüle, Recep Demircan, Recep Falay, Recep Özen, Recep Öztuna, Recep Saral, Recep Ünal, Recep Yılmaz, Refika Öztuna, Remziye Korkmaz, Remziye Öztokat, Remziye Yaman, Reyhan Kaya, Rukiye Ozan, Rukiye Şenel, Ruman Duran, Ruşen Çelik, Safure Yaman, Salahattin Çetin, Salih Yılmaz, Saliha Topuz, Salim Özcan, Sare Çalışkan, Sebehat Atasoy, Sedat Süer, Selma Çetinkaya, Selma Şimşek, Semih Can, Sena Can, Serap Kaya, Sercan Uslu, Serdal Şahin, Serhat Öz, Serpil Daşgıran, Serpil Özdemir, Serpil Öztuna, Sevgi Turhan, Sevgi Yiğit, Sevim Çopur, Seyfettin Çalışkan, Sıdıka Demirci, Sibel Karaca, Songül Akduman, Songül Kızılay, Suat Aldemir, Suzan Özata, Süleyman Özata, Şaban Altunsoy, Şazimet Aslan, Şaziye Aksoy, Şaziye Öz, Şaziye Özmen, Şaziye Yıldız, Şenay Özyürek, Şengül Öztaş, Şenol Özkan, Şerife Aktaş, Şerife Ata, Şerife Berke, Şerife Çetin, Şerife Erdoğan, Şerife Özkan, Şerife Taşer, Şerife Türker, Şerife Yüksel, Şevket Seviç, Şule Demiralay, Şükran Akyanar, Şükran Tüle, Şükriye Bülbül Karacan, Şükrü Akkan, Şükrüye Kaya, Şükrüye Uçar, Tahir İlhan, Talat Seviç, Talip Öztürk, Tarık Aktaş, Tuba Zararsız, Tuncay Ün, Turgut Karaca, Tülay Ün, Tülay Yiğit, Tülin Özata, Türkan Can, Ülkü Keskin, Ümit Yaşar Taşalp, Ümran Çimrin, Ümüt Öztürk, Ünzile Altunsoy, Vedat Aktaş, Veysel Tüle, Yahya Altunsoy, Yahya Tuna, Yakup Tuna, Yasemin Cengiz, Yasin Şahin, Yaşar Öztaş, Yavuz Zengin, Yılmaz Keskin, Yiğit Şahin, Yusuf Can, Yusuf Öğüt, Yusuf Özen, Yücel Türkkan, Yüksel Aydemir, Yüksel Özata, Zatiye Karaca, Zehra Bülbül, Zehra İlhan, Zekeriya Saral, Zeliha Özdemir, Zeynep Ulutaş, Ziya Karaca, Zühal Can

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ : Taşınmazın 25597,28 m²'lik kısmının tamamı üzerinde mülkiyet hakkı şeklinde Kamu Yararına Tahsisi

DURUŞMA GÜNÜ VE SAATİ: 09/06/2026 - 09.30

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, maliki, cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/228 Esas sayısında dava açılmıştır.

1-İlan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği.

2-İlan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptaldavası açanların, dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri taktirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın,kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği,

3-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin T.C. Vakıflar Bankası Ürgüp Şubesine yatırılacağı ve bedelin yatırılması üzerine taşınmazın belirtilen m²'lik kısımlarının Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü adına tesciline ve terkinine karar verilebileceği,

4-Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerektiği, hususları Kamulaştırma Kanununun 4650 S.K. ile değişik 10. maddesi gereğince İLAN OLUNUR.

#ilangovtr Basın no ILN02393229