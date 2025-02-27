Ne sıklıkla idrara çıktığımız, idrar yaparken ne hissettiğimiz ve tuvalete gittikten sonra ne gördüğümüz gibi durumlar, sadece mesanemizi değil, başka organlarımızı da kapsayabiliyor.

Günde kaç kez idrara çıkmanız gerektiği konusunda ise Dr. Larish, "Sihirli bir sayı yok" dedi. "'Normal' diye bir şey de yok. Bu şekilde işlemiyor çünkü, mesela Sahra Çölü'nde kavurucu güneş altında 45 derece sıcağın içinde mahsur kalırsanız, böbrekleriniz tutabildikleri her damla suyu tutmak için ellerinden geleni yapacaktır" ifadelerini kullandı.

Larish'in emin olduğu bir şey var: sağlıklı bir insanın idrar yaparken ne deneyimlemesi gerektiği. "Çoğu insan işemeyi ıkınmayla ilişkilendirir, ancak gerçekte işeme rahatlamayla ilgilidir" dedi.

"En önemli şey rahat olmanızdır. Eğer idrarınız kolayca çıkıyorsa, hepsi tek seferde hızlı bir şekilde akıp duruyorsa, her şeyin doğru çalıştığını bilirsiniz. Çıkmadan önce tereddüt etmemelisiniz, uzun bir süre ayakta durmak istemezsiniz. Ayrıca, işedikten sonra damlamak ya da işedikten iki saniye sonra tekrar işeme isteği duymamalısınız. Yani sorun 'Yanlış mı yapıyorum?' değil, daha çok 'Bir sorun mu var?' ve eğer rahat bir şekilde tek seferde işemiyorsanız, muhtemelen halledilebilecek bir sorun vardır."

Kanser olabileceğine dair bir belirti de olabilir

Ayrıca, idrarımızın nasıl göründüğüne veya kabın içinde ne gördüğümüze dayanarak da bir sorun olduğunun farkına varabiliriz. Dr. Larish, "İdrarda kan bulunması anormaldir" dedi. "İdrarınızın kırmızı renkte olup olmadığına bakılmaksızın araştırılması gerekir. İdrarında kan ve yoğun idrar olan genç bir kişi bulduğumuzda, bu [böbrek] taşı olduğunun oldukça iyi bir göstergesidir. Eğer yaşlı bir kişiyseniz ve idrarınızda kan varsa ve sigara içme geçmişiniz bulunuyorsa, bu daha kötü bir durumu, belki de bir yerlerde kanser olabileceğine dair iyi bir ipucu olabilir."

Larish'in "endişe verici" olduğunu söylediği diğer dikkat edilmesi gereken durumlar ise herhangi bir mukus türünün varlığı ve tuvaletin dibinde çakıl ya da kum bulunması. "Eğer tuvaletinizde küçük kum parçacıkları görürseniz, bu böbrek taşı oluşumunun başlangıcı için oldukça büyük bir kırmızı bayraktır," dedi.

İdrar sırasında gaz çıkarıyorsanız değerlendirilmeli

Bir şeylerin ters gittiğinin başka bir beklenmedik işareti ise, her idrar yaptığınızda gaz çıkarıyor olmanız. Larish, "Mesanenin kendi kendine kasılması gerekir; kendi başına bir kastır, başka hiçbir şeye bağlı değildir" diye belirtti. "Yani osuruyorsanız, bu karın kaslarınızı kullandığınız anlamına gelir, değil mi? Mesaneyi sıkıştırmak için tüm karın içi basıncı artırıyorsunuz. Bu yüzden, işemeyi başlatmak veya idrarınızın son üçte birini çıkarmak için osurduğunuzu fark ederseniz, değerlendirilmesi gereken bir şey olduğunu söylüyorum."

Sonuç olarak, Larish'in ürolojik sağlığımızı mümkün olduğunca "iyi" tutmak için verdiği tavsiyeler, birkaç basit ipucuna dayanıyor. "İşerken hiçbir şey düşünmemelisiniz" dedi. "Boş bir an olmalı. Altın kural bu. Susuz kalmamalısınız, ancak aşırıya da kaçmamalısınız. Her şey ölçülü olmalı. Gerekli değilse takviyeleri aşırıya kaçırmayın. Vücudunuza uyum sağlamak, bence en önemli kısımdır. Bir şeylerin değiştiğini fark ederseniz, örneğin '20 yıldır geceleri işemek için uyanmıyorum, ama son üç haftadır üç kez uyanıyorum ve bu gerçekten rahatsız edici,' evet, bu temel çizgide büyük bir farktır. Bu anormaldir, yani bir şey oluyordur. Vücudunuzda bir değişiklik fark ediyorsanız, bir uzman görüşü almak ve bir sorun olup olmadığını öğrenmek makul bir adımdır."