Apple Yönetim Kurulu Başkanı Arthur Levinson, geçtiğimiz ay 20 milyon doları aşan değerde Apple hissesi satışı gerçekleştirdi. Bu önemli işlem, şirketin eylül ayındaki ürün tanıtımı öncesinde piyasanın dikkatini çekti.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) yapılan bildirimlere göre, Levinson 28 Ağustos tarihinde açık piyasada 90 bin adet Apple hissesini 231,815 dolar ile 232,36 dolar arasında değişen fiyatlardan elden çıkardı. Ayrı bir belge, Levinson'ın bu hisseleri 27 Şubat 2001'de hisse başına yaklaşık 29 sentten satın aldığını gösteriyor.

Son satışın ardından Levinson, yaklaşık 976 milyon dolar değerinde 4 milyon 69 bin 576 adet Apple hissesine sahip olmaya devam ediyor. Ayrıca, Ağustos ayı sonu itibarıyla, eşi aracılığıyla dolaylı olarak 13 milyon dolar değerinde 56 bin adet ek hissesi bulunuyor.

Hisseler endeksin gerisinde kaldı

2011 yılından bu yana yönetim kurulu başkanlığı yapan ve 2000 yılından beri yönetim kurulunda yer alan Levinson, Alphabet'e ait yaşlanma bilimi odaklı bir biyoteknoloji şirketi olan Calico'nun CEO'su olarak da görev yapıyor.

Hisse satışının gerçekleştiği 28 Ağustos'tan bu yana Apple hisseleri yüzde 3,1 yükselmiş olsa da, yılbaşından bu yana S&P 500 endeksinin yüzde 11'lik kazancına karşın yüzde 4,3 düşüşle endeksin gerisinde kaldı.