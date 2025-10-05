Gaziantep’in Şehitkamil ilçesinde Belediye Başkanı Umut Yılmaz’ın öncülüğünde gerçekleştirilen gıda denetiminde, son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin bulunduğu bir üretim tesisi ortaya çıkarıldı.

KÜFLENMİŞ SALÇALAR, BOZUK REÇELLER, RAFLARDA TARİH GEÇMİŞ ÜRÜNLER

Zabıta ekipleriyle birlikte tesise giren Başkan Yılmaz, içeride küflenmiş salçalar, bozulmuş reçeller ve tarihi geçmiş gıda ürünleriyle karşılaştı.

"ANNENE YEDİRİR MİSİN?"

Başkan Yılmaz, tesisteki küflenmiş salçaları incelerken firma yetkilisine dönerek, “Bunları annene yedirir misin?” diye sordu.

Firma sahibinin “Tabii ki hayır” yanıtı üzerine Yılmaz, tepkisini şu sözlerle sürdürdü: “Annene yedirmediğin şeyleri başka çocuklara mı yediriyorsun?”

Denetim sırasında bozuk reçel kavanozlarının rafta tutulduğunu gören Yılmaz, tepkisini daha da yükselterek, “Bozuk reçeli neden tuttuğunu açıklamadın. Gaziantep gastronomisiyle ünlü bir şehir, siz kirletiyorsunuz burayı. 80 ton dışarıda, 4 TIR mal yakaladık. Bizzat şikayetçi olacağım, mahkemeye gideceğim" dedi.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Yılmaz, şu ifadeleri kullandı;

"Şehitkamil’de kimse halkın sofrasına ihanet edemez… Denetimlerimizde öyle bir pişkinlik ile karşılaştık ki, gözlerimize inanamadık. Bozuk salçalar, küflenmiş reçeller, tarihi geçmiş ürünler…

Hem de sağlıksız, hijyenden uzak ortamlarda. Bu milletin alın teriyle kazandığı ekmeğe, çocuklarımızın sağlığına kimsenin göz dikmesine izin vermeyiz.

Vatandaşımızın sofrasına güvenle koyduğu her lokma bizim namusumuzdur. Bu bilinçle, denetimlerimiz hız kesmeden devam edecek. Sağlığa, dürüstlüğe, helal kazanca sahip çıkan herkese teşekkür ediyoruz. Biz buradayız, halkımızın sağlığı için dimdik ayaktayız."