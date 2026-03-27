Yapılan açıklama şu şekilde;
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Şube Müdürlüğü’nce İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda;
Uşak Belediye Başkanı Ö.Y. hakkında şahıs ve firmalardan rüşvet aldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında 27.03.2026 tarihinde Uşak, Ankara ve Kocaeli illerinde 11 şahsın yakalanmasına yönelik operasyon düzenlenmiştir.
Gerçekleştirilen operasyonda şüpheli şahısların tamamı yakalanarak gözaltına alınmıştır.
Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıslar hakkında yürütülen tahkikat işlemleri devam etmektedir.
