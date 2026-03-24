Küçük boyutlu olmalarına karşı içlerinde ciddi miktarda veri barındırabilen USB bellekler hem taşıma ve kullanım rahatlığı hem de bilgilerin sürekli yanımızda durması kolaylığı ile sık sık tercih edilen teknolojik aletlerdir. Ancak sürekli yanımızda taşınması onları hem hırsızlıklara hem de fiziksel zararlara en açık teknolojik alet haline de getiriyor. Anahtarlığa takılmadığı ya da özel bir yere konulmadığı sürece USB bellekler genelde unutuluyor ve hasar görüyor.

GÖRÜNDÜĞÜNDEN ÇOK DAHA HASSAS

Dışarıdan bakıldığında karmaşık ve dayanıklı bir yapı gibi duran USB belleklerin iç kısmında yer alan bileşenler çevresel etkenlere karşı savunmasız ve oldukça hassas yapıya sahiptir. Aşırı sıcaklık değişimleri, sıvı teması ve yüksek nem seviyesi USB belleklerin iç yapısında arızalanmalara neden olur. Verilerinizin durduğu USB belleklerin hasar görmemesi ve uzu süre kullanılabilmesi için bazı risklerden kaçınmanız gerekiyor.

BANYOLARDAKİ GİZLİ TEHLİKELER

USB belleklerin cep içinde taşınması ne kadar yaygın olsa da bir o kadar da riskli bir davranış. Cepte unutulan USB bellekler çamaşır makinesine pantolonla birlikte girdiğinde dışarı çıkan şey artık bir veri bankası olmuyor. Çamaşır makinesindeki su, çalışma döngüsü ve deterjan USB belleği ciddi şekilde hırpalıyor. Son darbe ise kurutma makinesinden geliyor. Yüksek sıcaklık ile USB belleğin iç kısmı ciddi zarar görüyor. Bununla birlikte banyoda yanınızda bekleyen USB bellek yere suyun içine düşebileceği gibi banyodaki nemden nasibini de alabilir.

Duş alırken banyoya yayılan nem sadece buğuya neden olmuyor USB belleğin içine de siniyor. Cihazda hapsolan nem belleği bilgisayara taktığınız anda kısa devreye ve verilerin yanmasına neden olabiliyor. Bu sebeple uzmanlar USB belleklerin hem cepte taşınmamasını hem de banyoya götürülmemesini öneriyor.

HALKA AÇIK ALANLARA DA DİKKAT

Risk tabii ki bununla da sınırlı kalmıyor. USB belleklerin yer açmak amacıyla bırakıldığı noktalara dikkat etmek gerekiyor. modem, konsol, bilgisayar kasası gibi süreli ısınan cihazlara yakın kaldığı zaman USB bellek tabir yerindeyse pişiyor. USB belleği bilgisayara takılı bırakmak da aynı sonuca yol açabiliyor. Kesintisiz enerji ısıya ve ısı da zarara neden oluyor.

Halka açık alanlarda internet kafe ve kütüphane gibi yerlerde USB bellek kullanmak da risk barındıran durumlar arasında sayılıyor. USB belleklerin bu gibi alanlarda unutulması çalınma riskinin yanında siber suç aleti olarak kullanılmasına da olanak tanıyor. Güvenliği zayıf bilgisayarlardaki zararlı yazılımlar USB bellek içine kolayca bulaşıyor ve buradan yazılımı adeta elinizle evinize alıyorsunuz. Kamuya açık alanlardaki bilgisayarları SUB bellek ile kullanmamak gerekiyor.