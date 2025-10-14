Üsküdar'da sabahın erken saatlerinde gerçekleşen kaza, şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle gerçekleşti.

Otobüs yokuş aşağı bir şekilde hızla ilerledi. Yol sonundaki bahçenin demir kapısına çarparak hız kesen otobüs aşağı düşmekten son anda kurtuldu.

DUVARDAN UÇTU

Otobüs yüksek asılı şekilde kalakaldı. Kaza anları bir vatandaşın cep telefonundan an be an kayıt altına alındı. Otobüsün kaza yapmasının ardından çevredeki vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.

İETT'DEN AÇIKLAMA

İETT'den kazaya ilişkin yapılan açıklamada, "14 Ekim 2025 tarihinde (bugün) Üsküdar İlçesi Barbaros Mahallesi’nde bulunan peron alanında, ilk tespitlere göre bir otobüs şoförünün aracı park ettikten sonra el frenini çekmemesi sebebiyle araç hareket etmiş ve maddi hasarlı kaza meydana gelmiştir. Kaza sebebiyle yaralanan kimse olmamıştır. Söz konusu araç şoförü işten el çektirilmiş ve hakkında idari soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyunun bilgisine önemle sunarız." ifadelerine yer verildi.