Üsküdar'da henüz nedeni belli olmayan bir sebepten ötürü seyahat ettiği yolcu vapurundan düşen kadın, büyük bir paniğe neden oldu.

GÖZÜNÜ KIRPMADAN SUYA ATLADI



Soğuk sularda çırpınan ve ardından hareketsiz şekilde suda bekleyen kadının yardımına, karşı teknede bulunan vatandaş yetişti. Çevredekilerin korku dolu bakışları arasında suya atlayan genç adam, can yeleklerinin yardımıyla genç kadını tekneye kadar sürüklemeyi başardı.



Görüntülerde tekneye çıkarılan kadına ilk yardım yapıldığı ve olayın ardından bölgeye Sahil Güvenlik ekiplerinin geldiği görüldü.