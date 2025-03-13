Yangın, saat 12:10 sıralarında D-100 Kara yolu Çamlıca mevki 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde çıktı. Sürücü O.M.'nin idaresindeki 34 DT 6161 plakalı otomobilin motor kısmı henüz bilinmeyen bir sebeple alev aldı. Çevredeki diğer sürücülerin ihbarıyla itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri 15 Temmuz Şehitleri Köprüsü istikametinde trafiği kapatırken itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Otomobil sürücüsü O.M. ve araçta bulunan 2'si çocuk 3 yolcu araçtan çıkarak yara almadan kurtuldu. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışmasıyla söndürüldü. Demir yığınına dönen otomobilin kaldırılmasının ardından kapatılan yol tekrar trafiğe açıldı. Polis yangınla ilgili inceleme başlattı.

'YANGIN TÜPLERİYLE MÜDAHALE ETTİK'

Yangını gören Rafet Karca, "Araç seyir halindeyken birden alev aldı. Araçta iki tane çocuk iki tane bayan vardı. Müdahalemizle çocukları ve bayanları çıkardık. Yangın tüpleriyle müdahale ettik ama bir türlü söndüremedik. Yangının neden çıktığını bilmiyorum, seyir halindeyken oldu. Çok panik yaşadılar" diye konuştu.