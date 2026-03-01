Olay, gece saatlerinde Ferah Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sokakta ters yönden ilerleyen sürücüyle karşı yönden gelen sürücü arasında yol verme meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönerken, taraflar birbirlerine tekme yumruk ve sopalarla saldırdı. Çevrede bulunan vatandaşların araya girmesiyle kavga sona ererken, yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
