Güney Kıbrıs’taki İngiliz Agratur ve Dikelya Üslerinin İran dronları ile saldırıya uğraması, Türkiye, Yunanistan, KKTC ve Güney Kıbrıs’ı tedirgin etti. Dikelya Üssünün KKTC’deki Beyarmudu beldesine bitişik olması KKTC’yi ürkütüyor.

İngiltere, 1960’ta Kıbrıs’ın bağımsızlığını tanıdıktan sonra adadaki üslerini terk etmedi. Limasol ve Baf bölgesinde bulunan bu üsler, İngiliz toprağı sayılıyor. Doğu Akdeniz’deki konumları nedeniyle İngiltere açısından stratejik öneme sahip bulunuyor.

SÖMÜRGE KALINTISI

Ortadoğu’daki gerilimin Kıbrıs için de risk oluşturduğunu vurgulayan KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, dronlar ile saldırıya uğrayan üslerin ada için endişe kaynağı olduğunu söyledi.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı Hristodulidis ‘’Üsler sömürge kalıntısı, tartışmalı durumlarını ele alıp karar vereceğiz ’ dedi ve İngiliz yetkililerle konuyu görüşeceğini bildirdi. İngiltere Başbakanı Keir Starmer ise Kıbrıs’ın güneyindeki İngiliz üslerinin İran’a yönelik saldırı operasyonlarında kullanılmadığını ve kullanılmayacağını söyledi.

Mavi Vatan kavramının isim babası emekli Tümamiral Cem Gürdeniz, Kıbrıs’teki İngiliz üslerimin kapatılması gerektiği belirterek SÖZCÜ’ye şunları söyledi:

ZAAFİYET YARATIYOR

“Üsler çevresine düşen füze ve SİHA tehditleri, İngiltere’nin bu üsleri koruyamadığını gösterdi. Kraliyet donanması yapısal zafiyet içinde. Üslerin güvenliği sağlanamazsa, KKTC de hedef haline gelir. Üsler artık güç unsuru değil, güvenlik riski üretiyor, kapatılma seçeneği gündemde olmalı. Türkiye de bu süreçte diplomatik hamlelere destek vermeli.”

KKTC’den dikkat çeken paylaşım

“Türk tarafı olmadan müzakere olmaz.”

Bir general, 3 bin personel var

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman: İngiltere, 1960'ta Kıbrıs'ın bağımsızlığını tanıdıktan sonra adadaki üslerini terk etmedi. Limasol ve Baf bölgesinde bir Tümgeneral komutasında bulunan 3 bin personeli bulunan üsler, İngiliz toprağı sayılıyor.