5 gün önce Türk F-16'ları Somali'nin Mogadişü bölgesindeki askeri üslere konuşlanmıştı. Haftalarca süren kargo uçağı trafiğinden uçaklar için gerekli mühimmat ve parçalar yüzlerce milyon TL yatırımın aktığı ülkedeki üs, donatılmıştı.

Şimdiyse Türk jetleri IŞİD'in aktif olarak saldırılarına devam ettiği ülkede devriye gezmeye başladı. Türk F-16'ları Mogadişü semalarında uçtu.

Görüntülerde Türk F-16'larının hava üssünden kalktığı ve devriye operasyonundan sonra üsse döndüğü anlar paylaşıldı.

Türk subayları, yıllardan beri Somali ordusunu TURKSOM Kampı'nda modern bir ordu haline gelebilmesi için eğitiyordu.

Bu işbirliği, artık eğitimden operasyonel seviyeye taşındı. Türk jetleri artık Somali'yi koruyor.

SOMALİ'DEKİ TEHDİTLER

Türkiye'nin Somali'deki en önemli hedefi, doğal kaynak rezervleri.. Türk arama gemileri, Somali açıklarında değerli maden, petrol ve gaz arıyor.

Bununla birlikte Türkiye'nin Somali'de bir uzay üssü kurması gündemde. Ekvatora yakın olan Somali'den uzay aracı fırlatmak çok daha elverişli.

Ancak Somali'de büyük IŞİD ve El-Kaide yapılanmaları bulunuyor. Somali'De sadece IŞİD'in 700 ila 1.500 üyesi bulunuyor. 2023 yılından itibaren IŞİD saldırılarında 100'e yakın kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye, örgütlere karşı mücadele etmekte geri kalan Somali ordusuna mühimmat ve eğitim desteği yapıyor.

Bunun yanında İHA da gönderiyor. Ancak artık Türk ordusunun Somali'de aktif bir koruma gerçekleştirmesi de söz konusu.