Üst düzey kamu kadrolarına yapılacak atamalara ilişkin düzenlemeleri de içeren Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kararnameyle birlikte üst kademe kamu yöneticilerinin atanmasına dair usul ve esaslar belirlendi.

Buna göre, ekli cetvellerde yer alan kadro, pozisyon ve görevlere atamalar Cumhurbaşkanı tarafından yapılacak.

CUMHURBAŞKANI YETKİLİ OLACAK

Yeni düzenleme kapsamında kritik kurumların üst yönetimlerinin belirlenmesinde Cumhurbaşkanı yetkili olacak.

İŞTE O KURUMLAR...

Bunlar; Diyanet İşleri Başkanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği, İletişim Başkanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Savunma Sanayii Başkanlığı, Siber Güvenlik Başkanlığı, Türkiye Varlık Fonu yönetimi, TRT Yönetim Kurulu, Devlet Arşivleri Başkanlığı ve TMSF gibi kurumlar...