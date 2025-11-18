1 Kasım 2024 tarihinde 85 yaşında hayatını kaybeden usta gazeteci Güneri Civaoğlu'nun mirası, ailede büyük bir krize neden oldu.



Civaoğlu, 32 yıl arayla imzaladığı iki vasiyetnamesinde de tüm malvarlığını eşi Canan Civaoğlu'na bıraktığını belirtirken, bu karara 4 mirasçı karşı çıktı.

Akşam'da yer alan habere göre, Civaoğlu'nun vefatının ardından kanunen mirasçı olarak eşi Canan Civaoğlu, yeğenleri Mehmet Selim Molu, Hayri Molu ve Nadir Uluğbay'ın çocukları Ragıp Kemal Uluğbay ile Güneri Kerim Uluğbay kaldı.



'BASKI NEDENİYLE VASİYETNAME VERDİ'



Civaoğlu'nun İstanbul 13. Sulh Hukuk Mahkemesi'nde açılan 1987 ve 2019 tarihli iki vasiyetnamesinde, tüm malvarlığını eşine bıraktığı belirtildi.

Civaoğlu'nun, karısının tehdit ve baskısı nedeniyle bu vasiyetnameleri yapmak zorunda bırakıldığını ileri süren 4 mirasçı, 'vasiyetnamenin iptali' için dava açtı. Dilekçede yeğenleri "Güneri ile eşi Canan Civaoğlu, resmi olarak evli olmalarına rağmen çok uzun yıllardan beri fiilen ayrı yaşamaktadır. Evlilikleri kağıt üzerinde anlaşma niteliğindedir" dedi.





