Opera sanatçısı, akademisyen ve İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nin eski Müdür ve Sanat Yönetmenlerinden Prof. Dr. Mesut İktu, 79 yaşında yaşamını yitirdi. Usta sanatçının vefatı, İstanbul Devlet Opera ve Balesi tarafından sosyal medya üzerinden duyuruldu.

Yapılan paylaşımda, “Türk operasının önde gelen isimlerinden biri olarak kabul edilen değerli sanatçımız ve önceki dönem Müdür ve Sanat Yönetmenlerimizden Mesut İktu’yu kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz” ifadelerine yer verildi.

Prof. Dr. Mesut İktu için yarın saat 10.30’da Taksim’deki Atatürk Kültür Merkezi’nde veda töreni gerçekleştirilecek. Törenin ardından İktu’nun naaşı, Üsküdar’daki Şakirin Camii’nde kılınacak öğle namazı sonrası Ümraniye Ihlamurkuyu Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

Türkiye’de opera sanatının gelişmesine önemli katkılar sunan Mesut İktu, güçlü sesi ve sahne performansıyla yurt içinde ve yurt dışında birçok temsilde yer aldı. Senfoni orkestralarıyla solist olarak çok sayıda konsere imza atan İktu, sanat yaşamının yanı sıra yöneticilik görevleriyle de öne çıktı. İki farklı dönemde İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nde Müdür ve Genel Sanat Yönetmeni olarak görev yaptı.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Devlet Konservatuvarı’nda uzun yıllar öğretim üyeliği ve yöneticilik yapan Prof. Dr. Mesut İktu, verdiği derslerle pek çok genç sanatçının yetişmesine katkı sağladı. İktu’nun vefatı, sanat camiasında büyük üzüntü yarattı.