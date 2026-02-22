Türk sinema ve televizyonunun tanıdık isimleri arasında yer alan oyuncu Ali Tutal, yaklaşık bir ay önce geçirdiği beyin kanamasının ardından hastaneye kaldırılmıştı.



Tedavisine entübe edilerek devam edilen Tutal, 27 Ocak'tan beri verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. 76 yaşındaki usta oyuncu, vefatıyla sevenlerini yasa boğdu. GEÇTİĞİMİZ YIL KALP KRİZİ GEÇİRMİŞTİ



Tutal, bir süredir çeşitli sağlık sorunlarıyla gündeme gelmiş, son olarak geçtiğimiz yıl mart ayında kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırılmıştı. Yeni kuşak arasında Geniş Aile dizisinde canlandırdığı 'Ekber' karakteri ile bilinen Tutal, Güneşi Gördüm, Hükümet Kadın ve Bereketli Topraklar Üstünde gibi birçok yapımda önemli roller üstlendi.

